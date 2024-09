Vos équipes de développement de logiciels et de produits doivent relever de nombreux défis pour proposer des offres de haute qualité, à des prix compétitifs et qui respectent les normes réglementaires et de conformité :

L’ajout d’exigences en matière de fonctionnalités avancées et de différenciation concurrentielle accroît l’importance des logiciels dans la quasi-totalité des produits et des systèmes

La complexité croissante des systèmes et des systèmes de systèmes nécessite des exigences et des spécifications de conception sans ambiguïté

L’agrandissement des écosystèmes de partenaires et de fournisseurs exige une collaboration sans faille

La réduction des délais de développement et la pression croissante sur les marges exigent une plus grande productivité, une réduction des reprises et une diminution des coûts de développement

IBM Engineering Systems Design Rhapsody et sa famille de produits offrent une solution éprouvée pour les activités de modélisation logicielle et de conception de systèmes qui vous permet de gérer la complexité du développement des produits et systèmes. Rhapsody prend en charge les capacités d’importation et d’exportation UML, SysML, UAF et AUTOSAR, et fait partie du portefeuille IBM Engineering qui fournit un environnement collaboratif de conception, de développement et de test pour les ingénieurs systèmes.