Harmonisez la planification des capitaux et des ressources tout en tenant compte des risques environnementaux, sociaux, de gouvernance (ESG) et climatiques.
Les entreprises peinent souvent à atteindre leurs objectifs en raison de systèmes fragmentés et de données cloisonnées. Des outils disparates pour les activités liées aux capitaux, aux ressources et à l’environnement compliquent l’obtention d’une vision stratégique de votre entreprise. Cela entraîne des inefficacités, des opportunités manquées et des risques de non-conformité.
Maximo Application Suite relève ces défis en centralisant les données sur les actifs et en intégrant des workflows intelligents entre les services. Grâce à des analyses avancées et à des informations pilotées par l’IA, Maximo permet aux équipes d’aligner les investissements en capital, d’optimiser l’utilisation des ressources et d’atteindre les objectifs environnementaux, le tout au sein d’une plateforme unique et unifiée.
Créez de la valeur tout au long du cycle de vie des actifs tout en équilibrant risques et coûts, grâce à une planification automatisée des scénarios et à des décisions d’investissement fondées sur les données. Planifiez avec précision les interventions d’actifs majeures qui s’alignent sur les horizons temporels, le budget et les objectifs de l’organisation.
Obtenez une visibilité sur le coût total de la maintenance, notamment les bons de travail, la main-d’œuvre, les services, les matériaux et les outils.
Prenez des décisions plus éclairées en matière de planification des investissements et optimisez l’utilisation des ressources grâce à des informations en temps réel sur l’état des actifs et à des outils d’évaluation de scénarios.
Évitez les retards et garantissez des décisions d’approvisionnement optimales grâce à une analyse avancée des risques, à la gestion des fournisseurs et à des workflows automatisés.
Intégrez la modélisation financière à l’analyse climatique. Quantifiez les risques liés aux aléas climatiques physiques tels que les inondations et les ouragans, et ceux liés à la transition, afin d’éviter les actifs entravés et mal évalués.
Commencez par une visite guidée du produit ou prenez rendez-vous avec un expert IBM pour découvrir comment votre entreprise peut tirer profit de Maximo Application Suite.