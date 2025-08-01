Planification des actifs et des installations stratégiques avec Maximo

Harmonisez la planification des capitaux et des ressources tout en tenant compte des risques environnementaux, sociaux, de gouvernance (ESG) et climatiques.

Présentation d’IBM Maximo Asset Investment Planning

Rationalisez vos stratégies d’investissement, améliorez la planification des scénarios et alignez la maintenance sur vos objectifs en matière de capital.

Planification globale

Les entreprises peinent souvent à atteindre leurs objectifs en raison de systèmes fragmentés et de données cloisonnées. Des outils disparates pour les activités liées aux capitaux, aux ressources et à l’environnement compliquent l’obtention d’une vision stratégique de votre entreprise. Cela entraîne des inefficacités, des opportunités manquées et des risques de non-conformité.

Maximo Application Suite relève ces défis en centralisant les données sur les actifs et en intégrant des workflows intelligents entre les services. Grâce à des analyses avancées et à des informations pilotées par l’IA, Maximo permet aux équipes d’aligner les investissements en capital, d’optimiser l’utilisation des ressources et d’atteindre les objectifs environnementaux, le tout au sein d’une plateforme unique et unifiée.

Ce que vous pouvez faire

Planification des investissements dans les actifs Coût total de maintenance Gestion des projets d’investissement Planification des projets et des portefeuilles ESG et risque climatique

Études de cas

