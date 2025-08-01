Les entreprises peinent souvent à atteindre leurs objectifs en raison de systèmes fragmentés et de données cloisonnées. Des outils disparates pour les activités liées aux capitaux, aux ressources et à l’environnement compliquent l’obtention d’une vision stratégique de votre entreprise. Cela entraîne des inefficacités, des opportunités manquées et des risques de non-conformité.

Maximo Application Suite relève ces défis en centralisant les données sur les actifs et en intégrant des workflows intelligents entre les services. Grâce à des analyses avancées et à des informations pilotées par l’IA, Maximo permet aux équipes d’aligner les investissements en capital, d’optimiser l’utilisation des ressources et d’atteindre les objectifs environnementaux, le tout au sein d’une plateforme unique et unifiée.