IBM Envizi Climate Risk Insights prend en compte dix risques climatiques pour évaluer le risque global pour vos immobilisations, ainsi que leur impact sur vos activités, à l’aide d’indicateurs financiers et opérationnels. Ces informations peuvent être contrôlées au moyen de modèles de scénarios climatiques, et générées à l’échelle du portefeuille ou d’une immobilisation, afin d’être intégrées à la planification opérationnelle et aux processus de reporting et de déclaration ESG.