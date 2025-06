IMS Database Reorganization Expert for z/OS

IMS High Performance Pointer Checker permet la vérification des pointeurs HASH pendant le traitement de la sauvegarde des images. Le pilote IMS Parallel Reorganization (pilote IPR) planifie et contrôle les tâches de déchargement, de rechargement, de création d’index et de sauvegarde d’image en une seule étape. Comme ces tâches sont gérées par les cinq outils haute performance d’IBM et que les données intermédiaires sont transmises entre les sous-tâches sans E/S physique, la réorganisation est effectuée rapidement.