IMS Index Builder prend en charge les bases de données non partitionnées et partitionnées. Il analyse les bases de données HD et HISAM prises en charge afin de constituer des index principaux et secondaires, et crée de nouvelles bases de données d’index secondaires pour les systèmes non partitionnés. Il crée également des index pour les bases de données HDAM, HIDAM, HISAM, PHDAM et PHIDAM.