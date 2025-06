IMS High Performance Pointer Checker for z/OS surveille l’utilisation de l’espace, détecte et signale les problèmes de pointeurs directs physiques ou logiques. Ces rapports identifient à la fois les erreurs et leurs emplacements dans la base de données IMS. Des rapports sont également générés pour mieux régler les bases de données IMS. Cela permet de s’assurer que les bases de données IMS sont opérationnelles, correctement réglées et exemptes d’erreurs de pointeur.