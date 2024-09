SaaS Essentials Idéale pour les petites et moyennes entreprises, cette solution rentable offre un parcours guidé et simple d’utilisation pour aider les entreprises à se conformer à la loi CCPA. Elle propose une production automatisée de rapports prédéfinis, des analyses rétrospectives et la prise en charge de certains magasins de données basés sur le cloud les plus courants. Cette solution conviviale est parfaite pour les utilisateurs qui découvrent la conformité et cherchent à résoudre les problèmes rencontrés dans le cadre de la réglementation des données. S’inscrire pour l’abonnement gratuit de 3 jours au bac à sable

SaaS Standard Cette édition est idéale pour les entreprises axées sur la conformité des données en quête d'une introduction à la sécurité des données. L'édition Standard offre toutes les fonctionnalités de l'édition Essentials, y compris l'utilisation d'un parcours de conformité supplémentaire pour les réglementations telles que le RGPD, la loi HIPAA et la norme PCI. Pour vous lancer dans la sécurité des données, cette édition offre la possibilité de créer et de personnaliser vos propres rapports pour surveiller l'activité des données sur plusieurs magasins cloud.

SaaS Premium Cette édition est destinée aux grandes entreprises dans lesquelles un programme de sécurité des données est déjà mis en œuvre. L'édition Premium offre tous les avantages de l'édition Standard ainsi qu'un moteur de risque qui vous permet de localiser et de hiérarchiser les menaces qui nécessitent une attention immédiate. Elle s'intègre également à Guardium Data Protection pour surveiller l'ensemble de votre environnement de base de données, qu'il soit sur site ou dans le cloud public. L'édition Premium offre de riches fonctionnalités pour vous aider à répondre aux exigences réglementaires en matière de données et à renforcer votre posture de sécurité des données en minimisant les risques de violation de données grâce à la détection automatisée des menaces.