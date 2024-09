Les limites des techniques traditionnelles de génération de rapports d’audit compliquent souvent le maintien de la conformité. Par conséquent, une transition vers des alternatives plus rationalisées et plus efficaces devient critique, l’automatisation y jouant un rôle central. Non seulement l’adoption de technologies automatisées accélère les procédures de mise en conformité avec les réglementations, mais cela renforce également la crédibilité des mesures de cybersécurité. Ce changement crucial a le potentiel d’améliorer la mise en conformité et la productivité des équipes, ce qui représente une avancée notable dans le paysage des rapports d’audit.

Cette nécessité est prise en compte par IBM Security Guardium Insights, une solution de sécurité et de conformité des données conçue pour automatiser et accélérer les processus de mise en conformité de ces dernières. Avec la mise en œuvre de Guardium Insights, les organisations peuvent gagner en confiance, avec la garantie que les réglementations en matière de cybersécurité et de conformité des données sont respectées, tout en améliorant la productivité des équipes. Découvrez l’ensemble des avantages de Guardium Insights dans une démonstration en direct.