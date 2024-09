IBM File Transfer Service est une solution de transfert de fichiers gérée dans le cloud pour les échanges de fichiers en mode B2B. Cela permet de gérer une connexion unique, sécurisée et très fiable, entre vous et vos partenaires B2B. File Transfer Service offre une alternative aux logiciels sur site plus coûteux tout en contribuant à réduire l'impact opérationnel sur votre personnel spécialiste de technologie.