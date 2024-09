Gérez à distance les nœuds MFT Grâce à une console unique, IBM Sterling Control Center Director facilite et accélère la mise à jour et la configuration centralisées des nœuds IBM Sterling Connect:Direct, ainsi que l'évolution de votre environnement de transfert de fichiers géré, afin que vous puissiez vous concentrer sur d'autres activités à forte valeur ajoutée. Control Center Director vous permet d'identifier et d'auditer facilement tous les droits de licence Connect:Direct, de planifier et de déployer des correctifs et des mises à jour, et de gérer les configurations des serveurs n'importe où sur le réseau. Regarder la vidéo (0:56)