Avec IBM Cloud, nous voulons vous proposer des solutions de paiement adaptées à votre budget et à vos objectifs. C’est pourquoi IBM Cloud Reservations vous permet de réserver de la capacité à l’avance, à des tarifs réduits, pour mieux planifier sur le long terme. IBM Cloud Reservations est idéal pour les entreprises dont les workloads sont constants, en particulier celles qui doivent gérer des enjeux de capacité et de disponibilité dans le cloud. Elle est également utile aux entreprises qui découvrent le cloud et doivent composer avec des cycles d’achat internes d’un à trois ans : elles peuvent réaliser des économies immédiates, sans paiement initial important. Nous vous aidons à mieux prévoir vos budgets.