Réservations IBM Cloud

Réduisez vos dépenses grâce à des tarifs préférentiels, en réservant votre capacité à l’avance.

Réserver sur IBM Cloud VPC Réserver sur l’infrastructure classique IBM Cloud
Illustration d’un stockage cloud avec plusieurs points de connexion et lignes

Avec IBM Cloud, nous voulons vous proposer des solutions de paiement adaptées à votre budget et à vos objectifs. C’est pourquoi IBM Cloud Reservations vous permet de réserver de la capacité à l’avance, à des tarifs réduits, pour mieux planifier sur le long terme. IBM Cloud Reservations est idéal pour les entreprises dont les workloads sont constants, en particulier celles qui doivent gérer des enjeux de capacité et de disponibilité dans le cloud. Elle est également utile aux entreprises qui découvrent le cloud et doivent composer avec des cycles d’achat internes d’un à trois ans : elles peuvent réaliser des économies immédiates, sans paiement initial important. Nous vous aidons à mieux prévoir vos budgets.
Avantages
Femme souriante utilisant un ordinateur portable
Économies de coûts

Économisez jusqu’à 60 % sur certaines solutions en choisissant un engagement d’un an, par rapport à une facturation à la demande, à l’usage.
Ingénieur informatique debout à côté d’un serveur ouvert dans un centre de données
Capacité garantie

Votre capacité est disponible quand et où vous en avez besoin. Les réservations IBM Cloud garantissent une capacité au sein de la zone de disponibilité et du centre de données de votre choix pendant toute la durée de votre engagement.
Homme d’affaires assis sur un banc en ville
Possibilité de faire évoluer le déploiement

Convertissez votre solution à la demande existante vers la facturation et les conditions contractuelles IBM® Cloud Reservations. Attachez toute solution compatible à votre réservation (ou détachez-la).
Solutions IBM Cloud Reservations
IBM Cloud Virtual Servers for VPC

Économisez jusqu’à 60 % avec des réservations de capacité de serveur virtuel sur un ou trois ans. Votre capacité est facturée chaque mois, garantie, et ne nécessite aucun paiement initial.

 Découvrir les serveurs virtuels
IBM Cloud Bare Metal Servers sur infrastructure classique

Bénéficiez d’un tarif réduit pour vos serveurs bare metal avec un engagement contractuel d’un an.

 Découvrir les serveurs bare metal sur infrastructure classique
IBM Cloud Bare Metal Servers for VPC

Économisez jusqu’à 35 % avec un contrat d’un an ou jusqu’à 55 % avec un contrat de trois ans.

 Découvrir les serveurs bare metal pour VPC
Ressources pour IBM Cloud Reservations
Illustration de plateformes avec un ordinateur portable, un cloud, des serveurs de données et des icônes
Documentation IBM Cloud Virtual Servers for VPC

Découvrez comment utiliser la capacité réservée sur IBM Cloud Virtual Servers for VPC.

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Gros plan sur un serveur bare metal
IBM Cloud Bare Metal Servers (classique)

Découvrez comment utiliser la tarification contractuelle sur IBM Cloud Bare Metal Servers (classic).

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Gros plan sur un serveur bare metal avec câbles entremêlés
IBM Cloud Bare Metal Servers for VPC

Découvrez comment utiliser la capacité réservée sur IBM Cloud Bare Metal Servers for VPC.

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