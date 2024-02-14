Réduisez vos dépenses grâce à des tarifs préférentiels, en réservant votre capacité à l’avance.
Avec IBM Cloud, nous voulons vous proposer des solutions de paiement adaptées à votre budget et à vos objectifs. C’est pourquoi IBM Cloud Reservations vous permet de réserver de la capacité à l’avance, à des tarifs réduits, pour mieux planifier sur le long terme. IBM Cloud Reservations est idéal pour les entreprises dont les workloads sont constants, en particulier celles qui doivent gérer des enjeux de capacité et de disponibilité dans le cloud. Elle est également utile aux entreprises qui découvrent le cloud et doivent composer avec des cycles d’achat internes d’un à trois ans : elles peuvent réaliser des économies immédiates, sans paiement initial important. Nous vous aidons à mieux prévoir vos budgets.
Économisez jusqu’à 60 % sur certaines solutions en choisissant un engagement d’un an, par rapport à une facturation à la demande, à l’usage.
Votre capacité est disponible quand et où vous en avez besoin. Les réservations IBM Cloud garantissent une capacité au sein de la zone de disponibilité et du centre de données de votre choix pendant toute la durée de votre engagement.
Convertissez votre solution à la demande existante vers la facturation et les conditions contractuelles IBM® Cloud Reservations. Attachez toute solution compatible à votre réservation (ou détachez-la).
Économisez jusqu’à 60 % avec des réservations de capacité de serveur virtuel sur un ou trois ans. Votre capacité est facturée chaque mois, garantie, et ne nécessite aucun paiement initial.
Bénéficiez d’un tarif réduit pour vos serveurs bare metal avec un engagement contractuel d’un an.
Économisez jusqu’à 35 % avec un contrat d’un an ou jusqu’à 55 % avec un contrat de trois ans.
Découvrez comment utiliser la capacité réservée sur IBM Cloud Virtual Servers for VPC.
Découvrez comment utiliser la tarification contractuelle sur IBM Cloud Bare Metal Servers (classic).
Découvrez comment utiliser la capacité réservée sur IBM Cloud Bare Metal Servers for VPC.
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Provisionnez et réservez un serveur virtuel ou bare metal sur IBM Cloud VPC.
Provisionnez et réservez un serveur bare metal sur l’infrastructure classique IBM Cloud.