WebApps IBM Aspera Enterprise

Une seule application web pour la collaboration et la livraison de données à grande vitesse
IBM Aspera Enterprise WebApps est une application web moderne qui réunit la collaboration de fichiers à haute vitesse et la livraison de données en une seule expérience. Elle unifie les capacités principales d’Aspera précédemment fournies via plusieurs applications, permettant aux équipes de partager, de distribuer et de gérer de manière sécurisée de grands jeux de données plus efficacement dans des environnements cloud, hybrides et sur site.
Laissez les équipes et les partenaires charger, télécharger et partager en toute sécurité des fichiers et des dossiers grâce à des espaces de travail et des autorisations contrôlés.
Envoyez et recevez des fichiers volumineux et des dossiers numériques de manière fiable à l’échelle mondiale, quelles que soient leur taille, la distance ou les conditions du réseau.
Créez des workflows à la demande ou planifiés pour automatiser les transferts à haut débit et la distribution des données sans créer de scripts complexes.
Surveillez les transferts en temps réel, suivez l’activité des utilisateurs et des espaces de travail, générez des rapports et gérez les utilisateurs, le stockage et les points de terminaison à partir d’une seule application.
Utilisez une seule application web pour la collaboration, la livraison de fichiers, les transferts automatisés et l’administration en toute sécurité.
Transférez de grands jeux de données de manière fiable à grande vitesse sur de longues distances et dans des conditions de réseau difficiles.
Réduisez la complexité opérationnelle grâce à une gestion, un suivi et un reporting centralisés.