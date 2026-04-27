WebApps IBM Aspera Enterprise

IBM Aspera Enterprise WebApps est une application web moderne qui réunit la collaboration de fichiers à haute vitesse et la livraison de données en une seule expérience. Elle unifie les capacités principales d’Aspera précédemment fournies via plusieurs applications, permettant aux équipes de partager, de distribuer et de gérer de manière sécurisée de grands jeux de données plus efficacement dans des environnements cloud, hybrides et sur site.