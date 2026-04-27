WebApps IBM Aspera Enterprise

Une seule application web pour la collaboration et la livraison de données à grande vitesse

En savoir plus
Carte du monde illustrée avec des points bleus mettant en lumière différentes régions

IBM Aspera Enterprise WebApps est une application web moderne qui réunit la collaboration de fichiers à haute vitesse et la livraison de données en une seule expérience. Elle unifie les capacités principales d’Aspera précédemment fournies via plusieurs applications, permettant aux équipes de partager, de distribuer et de gérer de manière sécurisée de grands jeux de données plus efficacement dans des environnements cloud, hybrides et sur site.
Cas d’utilisation
Illustration d’un réseau de connexion numérique, montrant un dispositif central connecté à trois points différents
Sécurisez la collaboration

Laissez les équipes et les partenaires charger, télécharger et partager en toute sécurité des fichiers et des dossiers grâce à des espaces de travail et des autorisations contrôlés.
Illustration de blocs reliés par des lignes pointillées
Distribution de données à haut débit

Envoyez et recevez des fichiers volumineux et des dossiers numériques de manière fiable à l’échelle mondiale, quelles que soient leur taille, la distance ou les conditions du réseau.
Illustration de blocs bleus et verts disposés autour d’un cylindre blanc
Circulation automatisée des données

Créez des workflows à la demande ou planifiés pour automatiser les transferts à haut débit et la distribution des données sans créer de scripts complexes.
Illustration d’un cylindre blanc tirant sur des cubes individuels dans un ensemble de cubes bleus.
Centralisez la visibilité et le contrôle

Surveillez les transferts en temps réel, suivez l’activité des utilisateurs et des espaces de travail, générez des rapports et gérez les utilisateurs, le stockage et les points de terminaison à partir d’une seule application.
Avantages
Une application web unifiée

Utilisez une seule application web pour la collaboration, la livraison de fichiers, les transferts automatisés et l’administration en toute sécurité.

 
Échelle et rapidité mondiales

Transférez de grands jeux de données de manière fiable à grande vitesse sur de longues distances et dans des conditions de réseau difficiles.
Des opérations simplifiées

Réduisez la complexité opérationnelle grâce à une gestion, un suivi et un reporting centralisés.
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IBM Aspera High-Speed Transfer Server
Opérez des transferts de fichiers et de grands jeux de données à grande vitesse avec des applications mobiles, web et de bureau.
Étapes suivantes

Grâce à des solutions de transfert de fichiers et de flux de données rapides, le logiciel IBM Aspera déplace les données de toutes tailles, sur n’importe quelle distance.

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