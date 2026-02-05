IBM Aspera permet des transferts rapides et sécurisés tout au long de la chaîne d'approvisionnement des médias
Knox Media Hub sert les propriétaires de contenus, les diffuseurs, les distributeurs et les détenteurs de droits sportifs qui gèrent de grands volumes d’actifs médiatiques de grande valeur. Ces actifs évoluent constamment tout au long de la chaîne d'approvisionnement multimédia pour la localisation, la gestion des versions, la post-production et la diffusion sur les plateformes de streaming et de diffusion.
En tant que plateforme cloud natif de gestion des actifs et de distribution multimédia, Knox Media Hub devait s'assurer que des téraoctets de fichiers 4K et UHD sensibles au temps puissent être transférés dans le monde entier avec une vitesse, une fiabilité et une sécurité maximales. Les méthodes traditionnelles de transfert de fichiers introduisaient des retards, une complexité opérationnelle et des risques.
Pour remplir sa mission de « colle » reliant la chaîne d'approvisionnement des médias, Knox Media Hub avait besoin d'une solution de transfert haut débit dédié aux entreprises pouvant être intégrée directement à sa plateforme et fonctionner de manière fiable à l'échelle mondiale pour les workflows basés sur le cloud.
Knox Media Hub a intégré IBM Aspera directement dans sa plateforme pour éliminer les goulots d’étranglement lors du transfert de fichiers et simplifier les opérations médias. Les utilisateurs peuvent télécharger, distribuer et diffuser du contenu sans quitter leur médiathèque, en utilisant les services Aspera tels que Aspera on Cloud, ASCP, Partager des serveurs et nœud-à-nœud Push.
L’intégration permet des chargements et des téléchargements accélérés dans le cadre de workflows automatisés, réduisant ainsi les interventions manuelles et les frais généraux opérationnels. Les clients peuvent choisir la méthode de transfert qui correspond le mieux à leurs besoins grâce à une interface simple et intuitive, tandis que les Opérations bénéficient d’une visibilité granulaire sur chaque tâche de transfert.
En intégrant Aspera en tant que capacité native, Knox Media Hub a transformé le transfert de fichiers d'une tâche autonome en un élément transparent et invisible des workflows de bout en bout dans le cloud.
Avec IBM Aspera, Knox Media Hub permet un transfert de fichiers à grande vitesse à l’échelle mondiale directement à partir de sa plateforme. Les fichiers multimédias, quelle que soit leur taille, peuvent être transférés de manière sécurisée et fiable, aidant les clients à réduire les délais de livraison et à soutenir les workflows basés sur le cloud.
Les clients qui utilisent le Knox Media Hub ont multiplié par quatre leur capacité opérationnelle en conservant les mêmes effectifs. Des transferts plus rapides aident les diffuseurs, les studios et les distributeurs à respecter les délais de livraison, à améliorer la collaboration avec leurs partenaires et à fonctionner efficacement à l’échelle.
La solution permet à Knox Media Hub de dimensionner à la demande des clients tout en maintenant une performance et une qualité de service constantes dans l'ensemble des Opérations mondiales.
Knox Media Hub est une plateforme cloud qui prend en charge la chaîne d’approvisionnement médiatique de bout en bout. Il permet aux entreprises d'ingérer, de gérer, de transformer et de distribuer des actifs à partir d'une interface unique pour les workflows basés sur le cloud.
