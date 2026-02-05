Knox Media Hub sert les propriétaires de contenus, les diffuseurs, les distributeurs et les détenteurs de droits sportifs qui gèrent de grands volumes d’actifs médiatiques de grande valeur. Ces actifs évoluent constamment tout au long de la chaîne d'approvisionnement multimédia pour la localisation, la gestion des versions, la post-production et la diffusion sur les plateformes de streaming et de diffusion.

En tant que plateforme cloud natif de gestion des actifs et de distribution multimédia, Knox Media Hub devait s'assurer que des téraoctets de fichiers 4K et UHD sensibles au temps puissent être transférés dans le monde entier avec une vitesse, une fiabilité et une sécurité maximales. Les méthodes traditionnelles de transfert de fichiers introduisaient des retards, une complexité opérationnelle et des risques.

Pour remplir sa mission de « colle » reliant la chaîne d'approvisionnement des médias, Knox Media Hub avait besoin d'une solution de transfert haut débit dédié aux entreprises pouvant être intégrée directement à sa plateforme et fonctionner de manière fiable à l'échelle mondiale pour les workflows basés sur le cloud.