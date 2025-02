BASE Media Cloud a été contactée par la société de distribution de programmes sportifs LCTV pour fournir un service de stockage et de distribution de fichiers Web facile à utiliser, à faible coût, ne nécessitant qu'une expertise technique et un support de maintenance minimaux. LCTV travaillait avec un certain nombre d'installations multimédia traditionnelles au Royaume-Uni et aux États-Unis. Dans chaque cas, une variété de méthodes de diffusion de contenu ont été utilisées, y compris la bande magnétique et les maîtres basés sur des fichiers. Cependant, le travail était principalement manuel, doté d'une automatisation minimale, ce qui était à la fois coûteux et chronophage. En outre, en raison de l'utilisation d'installations traditionnelles pour le travail, l'équipe de LCTV n'avait pas d'accès direct à ses propres données et n'en était pas propriétaire, ce qui s'est avéré frustrant et a réduit son efficacité.

LCTV souhaitait une solution cloud en libre-service entièrement gérée par BASE Media Cloud afin que l'équipe LCTV puisse être libre de se concentrer sur l'activité principale de vente et de distribution de contenus sportifs plus efficacement et à moindre coût. Les principales exigences techniques comprenaient la sécurité, la résilience et la redondance des données grâce à des fonctions instantanées de sauvegarde, d'archivage et de partage de fichiers. Des fonctionnalités supplémentaires devaient être intégrées dans une solution sur mesure pour LCTV : vérification simple des fichiers, conversion automatisée et services de notifications automatisées.