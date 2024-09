Des documentaires de premier plan aux séries dramatiques, de la comédie à la culture, DMC crée, vend et distribue des programmes télévisés pour la diffusion en direct, le streaming et le téléchargement. Lancée en 2016, la société a connu une croissance rapide et constitue aujourd'hui une chaîne généraliste très populaire. Elle fait partie de l'Egyptian Media Group.

Les émissions de DMC sont largement diffusées : ses sitcoms, ses talk-shows, ses drames et plus encore touchent un public bien au-delà de l’Égypte. Pour rendre cela possible, les épisodes sont envoyés à différents diffuseurs sous forme de fichiers multimédias via l’Internet public. Si les transferts échouent, DMC pourrait perdre des clients précieux et les téléspectateurs fidèles manqueraient leurs émissions préférées.

Selon la durée du programme, les fichiers peuvent atteindre 25 Go, et chacun d’entre eux est envoyé à plusieurs diffuseurs. Pour DMC, qui produit plus de dix émissions quotidiennes diffusées par de multiples partenaires, un transfert de données rapide, efficace et sans erreur est primordial : la chaîne n'a pas le temps de gérer les échecs d'envoi. Cependant, les limites de bande passante et les restrictions techniques des protocoles Internet signifient que, à mesure que DMC gagne des partenaires de diffusion, le risque de ne pas respecter les délais augmente. En outre, DMC a besoin d'une connexion sécurisée pour éviter que les épisodes de type « cliff hanger » ne soient envoyés à des destinataires incorrects ou interceptés par des pirates informatiques.

« DMC a connu une croissance rapide. Aussi, gérer l’augmentation du contenu, des canaux et de la diffusion est une priorité majeure », déclare Eslam El Hariry, directeur technique de DMC. « À mesure que nos émissions connaissent le succès, il devient essentiel de pouvoir distribuer le contenu rapidement, de manière fiable et en toute sécurité. C’est un énorme défi de gérer cette croissance de manière rentable, et nous avons cherché une plateforme et un partenaire commercial pour garantir les meilleures solutions stratégiques possibles ».