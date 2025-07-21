Accélérez la modernisation de Java grâce à l’automatisation et aux outils intégrés

Intelligence artificielle Calcul et serveurs Automatisation informatique

21 juillet 2025

Auteur

Seongwook Park

Product Manager, IBM Application Modernization, DevEx tool

IBM

Pour aider les clients à accélérer leurs efforts de modernisation des workloads, nous continuons à faire évoluer nos outils avec de nouvelles capacités dans IBM Application Modernization Accelerator V4.3 (AMA), et les IBM Application Modernization Accelerator Developer Tools V1.0 (AMA Dev Tools), qui sont désormais disponibles.  

Ces nouvelles fonctionnalités proposent des stratégies de modernisation ciblées et des capacités pour accélérer les efforts de modernisation des applications Java d’entreprise exécutées sur des environnements tels que WebSphere Application Server (traditionnel), le but étant qu’elles fonctionnent sur le runtime moderne WebSphere Liberty, adoptent les niveaux Java SE et Jakarta EE les plus récents et plus.

Capacités principales d’IBM® AMA

  • Nouvelle planification de destination SaaS : avec l’introduction de l’Enterprise Application Service for Java (EASeJ), vous pouvez désormais passer facilement au SaaS en utilisant des plans de migration personnalisés
  • Nouveau regroupement automatisé des applications : générez automatiquement des regroupements d’applications en fonction des dépendances partagées, telles que les bases de données connectées ou les files d’attente.
  • Nouvel objectif d’opérations : l’assistance est désormais fournie pour Liberty administré à partir de WebSphere (MoRE) version 1.0.0.1
  • Visualisation complète des applications : comprenez toute la portée de votre environnement d’applications (comme WebSphere ou des serveurs d’applications non IBM) avec des cartes visuelles qui mettent en évidence les interdépendances entre les applications, les bases de données et les files d’attente de messages.
  • Recommandations pour la découverte et la modernisation de Db2 : identifiez vos instances IBM Db2 et recevez des recommandations exploitables pour la modernisation dans IBM Cloud.

Principales fonctionnalités d’IBM AMA Developer Tools

  • Modernisez automatiquement le code de votre application Java d’entreprise existante en réduisant les efforts manuels et le temps nécessaire pour que le code s’exécute dans le nouvel environnement d’exécution.
  • Mettez automatiquement à niveau le code Java pour utiliser les derniers niveaux Java SE.

Les outils AMA font partie intégrante de JSphere Suite for Java.

AMA est inclus avec les programmes SaaS, sur site et add-on suivants : 

Les outils de développement AMA sont un ensemble de plug-ins IDE disponibles pour les clients EASeJ, EAR et MoRE qui utilisent Eclipse IDE ou VS Code IDE. Téléchargez les outils de développement AMA dans votre marketplace IDE :

Accélérez vos processus de modernisation des applications

Quelle que soit la destination que vous choisissez, déverrouillez les outils et les informations dont vous avez besoin pour stimuler l’innovation – votre modernisation commence ici. Découvrez les dernières améliorations apportées à l’AMA et l’impact des outils de développement AMA. Donnez à votre équipe les moyens de se moderniser plus rapidement et plus efficacement.

Commencez votre essai AMA dès aujourd’hui

Télécharger les outils de développement AMA

Découvrez la suite complète sur la page JSphere Tools

 

En savoir plus Commencez votre essai AMA dès aujourd’hui Télécharger les outils de développement AMA Découvrez la suite complète sur la page JSphere Tools