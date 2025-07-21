21 juillet 2025
Pour aider les clients à accélérer leurs efforts de modernisation des workloads, nous continuons à faire évoluer nos outils avec de nouvelles capacités dans IBM Application Modernization Accelerator V4.3 (AMA), et les IBM Application Modernization Accelerator Developer Tools V1.0 (AMA Dev Tools), qui sont désormais disponibles.
Ces nouvelles fonctionnalités proposent des stratégies de modernisation ciblées et des capacités pour accélérer les efforts de modernisation des applications Java d’entreprise exécutées sur des environnements tels que WebSphere Application Server (traditionnel), le but étant qu’elles fonctionnent sur le runtime moderne WebSphere Liberty, adoptent les niveaux Java SE et Jakarta EE les plus récents et plus.
AMA est inclus avec les programmes SaaS, sur site et add-on suivants :
Les outils de développement AMA sont un ensemble de plug-ins IDE disponibles pour les clients EASeJ, EAR et MoRE qui utilisent Eclipse IDE ou VS Code IDE. Téléchargez les outils de développement AMA dans votre marketplace IDE :
Quelle que soit la destination que vous choisissez, déverrouillez les outils et les informations dont vous avez besoin pour stimuler l’innovation – votre modernisation commence ici. Découvrez les dernières améliorations apportées à l’AMA et l’impact des outils de développement AMA. Donnez à votre équipe les moyens de se moderniser plus rapidement et plus efficacement.
