Pour aider les clients à accélérer leurs efforts de modernisation des workloads, nous continuons à faire évoluer nos outils avec de nouvelles capacités dans IBM Application Modernization Accelerator V4.3 (AMA), et les IBM Application Modernization Accelerator Developer Tools V1.0 (AMA Dev Tools), qui sont désormais disponibles.

Ces nouvelles fonctionnalités proposent des stratégies de modernisation ciblées et des capacités pour accélérer les efforts de modernisation des applications Java d’entreprise exécutées sur des environnements tels que WebSphere Application Server (traditionnel), le but étant qu’elles fonctionnent sur le runtime moderne WebSphere Liberty, adoptent les niveaux Java SE et Jakarta EE les plus récents et plus.