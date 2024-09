Les services du secteur public ont aujourd’hui besoin de systèmes de stockage à haute performance et à faible latence, capables de répondre à toutes les charges de travail et à tous les besoins de stockage, qu’ils soient sur site ou hors site. Les systèmes doivent également réduire l’utilisation des ressources informatiques et la complexité.

Les matrices d’IBM Storage FlashSystem améliorent les performances en accélérant l’accès aux données grâce à la technologie FlashCore® et au protocole NVMe de bout en bout, ce qui permet une prise de décision plus rapide avec des temps d’attente aussi faibles que 50 microsecondes. La réduction rigoureuse des données et la hiérarchisation automatisée augmentent la capacité disponible et l’efficacité, ce qui se traduit par un ROI substantiel et un amortissement rapide.

Les modules IBM FlashCore offrent une densité, une durabilité, des performances et une fiabilité critiques inégalées. La compression et le cryptage à accélération matérielle effectués en ligne permettent de minimiser les perturbations des performances dans l’ensemble des applications.