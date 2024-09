La façon dont vous stockez et utilisez vos ensembles de données est cruciale pour votre entreprise, et il est essentiel de disposer d'une base solide qui intègre les calculs hautes performances (HPC), l'IA, le machine learning et l'analyse prédictive. La conception innovante des solutions IBM Storage FlashSystem offre une évolutivité inégalée qui vous permet d'augmenter votre densité de stockage jusqu'à 1 Po de capacité effective par unité d'armoire. Il s'agit d'une solution de stockage 100 % flash hautes performances conçue pour les centres de données qui gèrent les applications et les charges de travail les plus exigeantes d'aujourd'hui, dont l'analyse de données.

Transférez automatiquement et en toute transparence les données les plus utilisées des MDisks durs vers les MDisks de stockage flash grâce à IBM Easy Tier®. Cette fonction détecte les disques durs dans le pool de stockage, ce qui facilite le processus de déplacement des données les plus utilisées sur les volumes vers un système de stockage plus adapté. Grâce à son architecture dynamique à plusieurs niveaux, le transfert de données est transparent pour l'application hôte, quel que soit le niveau auquel les données appartiennent.

Améliorez vos analyses du stockage flash tout en réduisant les coûts de stockage. Automatisez le placement des données et stockez davantage dans le même espace grâce à la compression, aux instantanés à faible encombrement et au dédoublonnage.