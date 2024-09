La gestion de l'infrastructure est essentielle pour atteindre les objectifs de durabilité. Associée à un logiciel de gestion, la virtualisation du stockage tiers permet au matériel FlashSystem de donner un nouveau souffle aux systèmes existants. En fournissant la majorité de ses capacités à plus de 500 systèmes de stockage différents, elle offre aux opérateurs de centres de donnée une plus grande connectivité pour la gestion sur site ou à distance. Cela inclut des fonctions de continuité des opérations et de reprise après incident, telles que IBM® Safeguarded Copy et IBM Cyber Vault, qui permettent d'augmenter le temps de disponibilité et de réduire les risques et l'étendue des indisponibilités.

Avec le matériel FlashSystem, les organisations peuvent passer au numérique et simplifier la gestion de leurs données quel que soit le type de déploiement avec une seule pile logicielle. La gestion d'un centre de données « lights out » basée sur FlashSystem permet également d'améliorer la mobilité des données, de moderniser les fonctions et de mettre à niveau les performances, sans aucune interruption.