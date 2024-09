Identifiez et gérez de façon fluide l’état de votre base de données grâce aux outils de gestion des données d’IBM Db2. Db2 Tools vous aide à gérer vos bases de données, à optimiser les performances des requêtes, à sauvegarder/restaurer, à migrer et à cloner vos bases de données. Augmentez votre productivité et réduisez vos coûts tout en préservant la confidentialité, la sécurité et l’intégrité de vos données.