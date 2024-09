IBM InfoSphere Data Architect est une solution collaborative de modélisation et de conception des données d’entreprise qui peut simplifier et accélérer la conception des intégrations pour les initiatives de Business Intelligence, de gestion de données maître et d’architecture SOA. Avec InfoSphere Data Architect, vous pouvez collaborer avec les utilisateurs à chaque étape du processus de conception de données, de la gestion de projet à la conception d’applications. Cet outil permet d’aligner les processus, les services, les applications et les architectures de données.