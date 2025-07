Db2 Intelligence Center est une console de gestion alimentée par l’IA pour Db2 et Db2 Warehouse qui simplifie la manière dont les équipes exécutent, surveillent et optimisent leurs bases de données dans des environnements sur site, cloud et hybrides. Elle offre une interface unifiée où les administrateurs de bases de données peuvent surveiller les performances en temps réel, automatiser les tâches routinières, résoudre plus rapidement les problèmes grâce à des informations guidées et affiner les requêtes et les configurations pour une efficacité optimale.

Conçue pour les équipes de toutes tailles et de tous niveaux de compétence, elle réduit la prolifération des outils, élimine les tâches manuelles et fait passer les opérations de base de données d’un mode réactif à un mode proactif, aidant ainsi les équipes à améliorer le temps de fonctionnement, à accélérer les performances et à se concentrer sur l’essentiel.