IBM Db2 Advanced Recovery Feature combine trois outils Db2 pour la sauvegarde avancée des bases de données, la récupération et l'extraction de données : Db2 Merge Backup for Linux, UNIX and Windows ; Db2 Recovery Expert for Linux, UNIX and Windows ; and IBM InfoSphere Optim High Performance Unload for Db2 for Linux, UNIX and Windows. Ces outils permettent d'améliorer la disponibilité des données, de réduire les risques et d'accélérer les tâches administratives essentielles. Db2 Advanced Recovery Feature peut s'acheter séparément et s'utiliser avec diverses éditions Db2.