Si vous migrez des données de votre base de données IBM PureData System for Analytics (Netezza), vous devez d'abord extraire localement une table de base de données vers un fichier CSV à l'aide de l'option « Lift extraction ». Vous allez ensuite transférer votre fichier de données CSV vers la zone d'accueil d'IBM Db2 Warehouse on Cloud en utilisant « lift put ». La zone d’atterrissage IBM Db2 Warehouse on Cloud est un volume pré-alloué utilisé pour le chargement et le scratch des données. Enfin, vous chargerez le fichier de données CSV téléchargé dans le moteur en utilisant « charge de levage ». Une fois le chargement terminé, vous pouvez supprimer le fichier de données en utilisant « Lift rm ».

Si vous migrez un ensemble de fichiers CSV, vous suivrez une procédure similaire à celle ci-dessus. Vous commencerez par transférer vos fichiers de données CSV vers la zone d'atterrissage de Db2 Warehouse on Cloud en utilisant "lift put". La zone d'atterrissage de Db2 Warehouse on Cloud est un volume pré-alloué utilisé pour le chargement des données et le scratch. Enfin, vous chargerez le fichier de données CSV téléchargé dans le moteur à l'aide de la fonction "lift load". Une fois le chargement terminé, vous pouvez supprimer le fichier de données en utilisant « Lift rm ».