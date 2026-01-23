IBM Enterprise Advantage

Faites évoluer votre IA pour accélérer la création de valeur

Créer une IA qui profite à toute l’entreprise

Si bon nombre d’entreprises utilisent l’IA aujourd’hui par le biais d’assistants, d’agents et de l’automatisation, les bénéfices qu’elles en tirent restent modestes. Les efforts restent souvent fragmentés. Workflows déconnectés, données cloisonnées, gouvernance peu cohérente... Autant de facteurs qui rendent l’IA difficile à mettre à l’échelle, érodent la confiance dans les résultats et limitent le retour sur investissement.

IBM Enterprise Advantage vient changer la donne. Il s’agit d’un service qui vous permettra de développer et d’exploiter la plateforme d’IA de votre entreprise pour accélérer la création de valeur. Il apporte structure, contexte et exécution à l’IA d’entreprise pour vous aider à passer des cas d’utilisation isolés à des résultats à l’échelle avec votre technologie existante, tout en intégrant ce dont vous avez besoin.

Ce que cette transformation va changer dans votre entreprise :
Processus métier et conformité

Transformez vos processus fragmentés en workflows agentiques qui préservent votre contexte métier de bout en bout, afin d’y apporter une précision éclairée par vos données et les nuances propres à votre domaine d’activité.
Informatique et technologie

Accélérez la livraison informatique grâce à des workflows de développement autonomes, conçus pour assurer la génération de code, les tests et le déploiement en tenant compte de votre environnement de construction optimal.
Collaborateurs

Équipez vos collaborateurs pour exploiter avec précision les connaissances de l’entreprise, afin de favoriser la confiance, l’adoption et une meilleure prise de décision.
Innovation produit et numérique

Concrétisez davantage d’idées et accélérez la mise sur le marché ; intégrez le feedback client en temps réel, automatisez le prototypage et assurez qualité et conformité dès le départ.

Déployez, concevez et mettez à l’échelle vos expériences client en libre-service alimentées par l’IA, avec un contrôle stratégique intégré.

Les clients attendent une réponse rapide lorsqu’ils visitent un site Web ou une application, qu’ils recherchent des informations sur les produits, l’état de leur commande ou de l’aide pour résoudre un problème.

Cette démonstration vous permet de découvrir comment l’expérience client agentique en libre-service, construite avec IBM Enterprise Advantage, permet aux assistants intelligents de répondre aux questions, de recommander des produits et de résoudre les problèmes. Les entreprises regagnent le contrôle sur leur voix de marque tout en alliant précision, maîtrise des coûts et gouvernance.

Solution agentique en libre-service

Configurez, entraînez et exploitez vos workflows alimentés par l’IA, le tout sans écrire de code.

Les équipes publient les appels d’offres, reçoivent les réponses et passent en revue de grands volumes de contrats afin d’évaluer les tarifs, les conditions et la conformité.

Cette démonstration vous permet de découvrir comment le traitement documentaire agentique construit avec l’app service IBM Enterprise Advantage aide les équipes à transformer réponses aux appels d’offres et contrats en données structurées et exploitables, le tout avec plus de rapidité et d’assurance.

Traitement documentaire agentique

Créez, configurez et exploitez vos workflows de reporting réglementaire alimentés par l’IA, avec une supervision humaine intégrée.

Le reporting réglementaire exige des équipes qu’elles examinent des milliers de pages de documents sources, afin d’en faire des rapports structurés qui répondent aux exigences réglementaires.

Cette démonstration vous permet de découvrir comment la rédaction réglementaire agentique construite avec IBM Enterprise Advantage aide les équipes à accélérer la production de rapports conformes associant IA agentique, révision automatique et validation humaine pour plus d’exactitude et de fiabilité.

Rédaction réglementaire agentique

Valeur apportée

50-60 % Réduction des coûts

Grâce à des workflows qui apprennent et s’optimisent eux-mêmes 1

 + de 50 % d’accélération de la mise sur marché

Grâce à des écosystèmes de développement autogérés 1

 > 1 000 Heures gagnées

Pour pouvoir se concentrer sur les tâches à forte valeur ajoutée, tout en améliorant de manière mesurable la qualité des décisions 1

 40-50 % Une innovation plus rentable

Hausse du nombre de produits numériques à succès 1
Nous construisons à vos côtés
Spécialiste montrant un tableau
Savoir-faire sectoriel et en matière d’IA

Nos experts et ingénieurs conçoivent, déploient, personnalisent et gèrent votre plateforme d’IA, vos agents et vos applications agentiques. Reconnu par IDC, Gartner et Everest Group, IBM® Consulting est l’un des leaders des services d’IA et d’IA générative.
Équipe de création collaborant dans un bureau ; jeune homme consultant ses collègues
Catalogue d’agents préconfigurés

Une collection d’applications agentiques et d’agents spécialisés par domaine et par secteur, pour faciliter la mise en place d’équipes hybrides composées de travailleurs humains et numériques. Ces workflows préconfigurés accélèrent de 80 % la mise en place des processus métier les plus importants, s’optimisent en permanence et peuvent être déployés dans tout type d’environnement.
Des professionnels travaillent avec des notes autocollantes sur un tableau blanc
Fondation d’IA multi-fournisseurs

Nous avons créé une plateforme d’intelligence artificielle ouverte pour tous vos cas d’utilisation et tous vos utilisateurs, en intégrant votre propre contexte spécialisé, votre orchestration et votre gouvernance. Grâce à Enterprise Advantage, la technologie multi-fournisseurs de cette plateforme modulaire vous permet de déployer l’intelligence artificielle à l’échelle, et ce dans l’environnement de votre choix. La preuve en est que nous l’utilisons nous-mêmes pour améliorer la performance de près de 150 000 consultants chaque jour.

Partenariats stratégiques

Scène de bureau illustrant une collaboration active au sein d’une équipe.

AWS Cloud

En tant que partenaire conseil AWS de premier plan, IBM facilite la modernisation et la mise à l’échelle des centres d’appel alimentés par la plateforme Amazon Connect, ainsi que l’intégration des solutions d’IA, de machine learning et d’automatisation sur AWS Cloud.

Notes de bas de page

1 selon les analyses et données client internes d’IBM Consulting