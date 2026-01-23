Si bon nombre d’entreprises utilisent l’IA aujourd’hui par le biais d’assistants, d’agents et de l’automatisation, les bénéfices qu’elles en tirent restent modestes. Les efforts restent souvent fragmentés. Workflows déconnectés, données cloisonnées, gouvernance peu cohérente... Autant de facteurs qui rendent l’IA difficile à mettre à l’échelle, érodent la confiance dans les résultats et limitent le retour sur investissement.

IBM Enterprise Advantage vient changer la donne. Il s’agit d’un service qui vous permettra de développer et d’exploiter la plateforme d’IA de votre entreprise pour accélérer la création de valeur. Il apporte structure, contexte et exécution à l’IA d’entreprise pour vous aider à passer des cas d’utilisation isolés à des résultats à l’échelle avec votre technologie existante, tout en intégrant ce dont vous avez besoin.

Ce que cette transformation va changer dans votre entreprise :