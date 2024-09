Dès le début de la pandémie, du gouverneur jusqu'aux intervenants de santé publique, en passant par les médias et les résidents, tout le monde a cherché à obtenir des analyses sur la COVID qui soient exactes, opportunes et basées sur les données afin d’éclairer leurs décisions. Tous avaient une myriade de questions : Quel est le taux de transmission actuel ? Quelles sont les causes profondes de la hausse brutale du nombre de cas dans les différents groupes de population ? Quelles sont les personnes les plus exposées au risque de contracter le virus et d'être hospitalisées ? Quels types d'activités sociales, récréatives et professionnelles contribuent à un taux de transmission plus élevé ? Faut-il passer à des activités scolaires à distance ?

Dans le même temps, l’équipe de l’Etat chargée des données a travaillé sans relâche pour fournir des informations exploitables issues d’investigations sur des cas confirmés, du traçage de contacts, des opérations chargées des tests, des hospitalisations et des décès. Cependant, la pandémie se propageait à une telle vitesse que l’équipe ne disposait pas du personnel ni des systèmes nécessaires pour traiter et analyser les immenses volumes de données soumises par les hôpitaux, les laboratoires et les autres sites répartis aux quatre coins de l’Etat.

« Il y a un besoin de données, de chiffres, de science derrière les décisions que nous prenons, » déclare Joseph Wendelken, responsable de l’information publique au ministère de la santé du Rhode Island (RIDOH). « Mais nous devions d’abord collecter les données [à partir de sources disparates] et les présenter de manière à ce que les gens puissent les assimiler. »

Le temps était compté. En étroite collaboration avec l’équipe Analyses et IA au sein d’ IBM Consulting, l’Etat a immédiatement fait intervenir plusieurs spécialistes, développé un lac de données sur le cloud et automatisé des processus afin d’obtenir des analyses plus fiables, rapides et sophistiquées. En trois semaines, l’équipe chargée des données communiquait déjà des analyses poussées sur la COVID afin de guider les décisions opérationnelles ou réglementaires, et tenir le grand public informé.