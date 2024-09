Les moyens qui ont permis de mettre à jour et d’augmenter eamli ont été trouvés grâce à une rencontre fortuite autour d’un thé avec le Premier ministre. Une situation plutôt inattendue.

« Nous avons été invités au 10, Downing Street », se souvient M. Webber, « à une tea party dans le jardin organisée par Theresa May et le département du Commerce international. Ils avaient invité de grandes entreprises technologiques et des PME à forte croissance, et même un autre de nos cofondateurs, Andy McCartney, dans l’espoir de susciter des discussions. Et c’est là que nous avons rencontré des représentants d’IBM, avec lesquels nous nous sommes immédiatement entendus. »

Ayant conscience des capacités que la technologie IBM pouvait offrir, Whitespace a rapidement choisi de devenir un partenaire commercial d’IBM et d’améliorer eamli avec IBM Cloud Paks et Red Hat OpenShift.

La solution mise à jour fournit un outil d’intelligence décisionnelle basé sur les données et optimisé par un système de machine learning avancé, lui-même construit sur la base d’un algorithme génétique. « En extrayant les données de tous les investissements et de toutes les ressources qui y sont rattachées, eamli crée une vue à 360 degrés de tous les projets et programmes actuellement en cours », ajoute M. Webber. « Toutes les données se trouvent au même endroit, ce qui permet aux décideurs de planifier en prenant plus de paramètres en compte. »

« Cela permet également aux utilisateurs de créer un bac à sable où se trouvent tous leurs projets et tous leurs programmes », poursuit-t-il. « Ils peuvent ainsi commencer à exécuter des simulations en temps réel de type ‘What if?’ par rapport à leurs données actuelles pour voir ce qui se passerait s’ils modifiaient leur budget ou leur calendrier. Avec eamli, c’est l’équivalent de plus de trois millions de data scientists et d’analystes commerciaux qui effectuent toutes les simulations en même temps et en moins d’une seconde.

Red Hat OpenShift est le principal environnement de développement d’eamli, tandis qu’IBM Cloud Paks, en particulier IBM Cloud Pak for Business Automation et IBM Cloud Pak for Data, facilitent la gouvernance et l’intégration des données en connectant rapidement les ensembles de données et les systèmes client appropriés. Afin de gérer l’instance élaborée pour le gouvernement britannique, l’entreprise a déployé l’offre dans une instance conteneurisée d’IBM Cloud (il convient cependant de préciser qu’eamli est compatible avec toutes les plateformes que peut choisir un utilisateur).

Afin de simplifier l’utilisation de la technologie IBM dans le cadre de son offre, Whitespace a signé un contrat IBM de solution intégrée (« IBM Embedded Solution Agreement » ou ESA). « Cette formule nous donne de nets avantages du point de vue de l’ingénierie et de la feuille de route », note M. Webber. « La possibilité d’intégrer IBM Automation à eamli nous permet de connecter plus rapidement les données requises et de les déployer pour nos clients. Et comme nous sommes une entreprise à croissance rapide, nous apprécions d’avoir une compréhension claire des coûts et des opportunités. Dans le cadre de l’ESA, nous devons nous acquitter d’une redevance fixe pour la technologie IBM, ce qui est très important pour nous dans la perspective d’une croissance à grande échelle. »