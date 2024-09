Vodafone (lien externe à ibm.com) est une entreprise de télécommunications établie en Europe et en Afrique. Les réseaux et la technologie de Vodafone permettent à la famille, aux amis, aux entreprises et aux gouvernements de rester connectés. Sa technologie permet d’accéder aux services financiers, à l’éducation et aux soins de santé. L’entreprise compte 323 millions de clients mobiles sur 21 marchés et 48 marchés partenaires à travers le monde.