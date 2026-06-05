L’IA agentique rationalise les workflows des soins de santé

ViClinic a collaboré avec IBM pour intégrer directement l'IA agentique dans les workflows de santé. Grâce à IBM Watsonx Orchestrate, ViClinic a développé plusieurs agents IA qui soutiennent les étapes clés du parcours du patient, de l’admission avant la visite à la documentation clinique, la coordination des soins, la pré-autorisation, le codage, la facturation et le suivi.

Ces agents fonctionnent sur des modèles de fondation gérés par IBM watsonx.ai et sont régis par IBM watsonx.governance pour soutenir la conformité, l’auditabilité et la supervision humaine. Cela permet de garantir que l’IA fonctionne dans les workflows cliniques tout en permettant aux cliniciens de garder le contrôle de la prise de décision.

Pour permettre des flux de travail en temps réel et contextuels, le système d’exploitation Agentic Healthcare de ViClinic, ou AHOS, intègre les données cliniques et opérationnelles via une architecture hybride combinant les capacités IBM watsonx.data et les services de données propriétaires de ViClinic, ainsi que l’infrastructure sur IBM Cloud et Microsoft Azure. Cette couche unifiée relie les processus patients, fournisseurs et payeurs, transformant des flux de travail manuels et fragmentés en opérations coordonnées et assistées par l’IA.