L’IA agentique rationalise les workflows des soins de santé

ViClinic utilise IBM Watsonx Orchestrate pour relier les soins, les données et les opérations tout au long du parcours du patient
Les systèmes de santé reposent sur des processus déconnectés liés à l’admission, à la documentation, à l’autorisation, à la coordination des soins et à la facturation. Pour les prestataires, cela se traduit par une charge administrative importante ; pour les patients, cela retarde l'accès aux soins. ViClinic, une entreprise de technologie du secteur de la santé, s’est engagée à relever un défi critique de l’industrie : rationaliser les workflows de soins de bout en bout sans compromettre la prise de décision clinique ni la conformité. Dans un secteur très réglementé comme celui des soins de santé, même de petites inefficacités, telles que des données d'admission incomplètes ou des erreurs de codage, peuvent entraîner des retards, des demandes de remboursement refusées et des expériences négatives pour les patients. Alors que l’adoption de l’IA s’accélère, le défi n’est pas seulement de déployer l’intelligence, mais aussi de l’opérationnaliser en toute sécurité et à l’échelle dans des workflows cliniques réels.
ViClinic a collaboré avec IBM pour intégrer directement l'IA agentique dans les workflows de santé. Grâce à IBM Watsonx Orchestrate, ViClinic a développé plusieurs agents IA qui soutiennent les étapes clés du parcours du patient, de l’admission avant la visite à la documentation clinique, la coordination des soins, la pré-autorisation, le codage, la facturation et le suivi.
Ces agents fonctionnent sur des modèles de fondation gérés par IBM watsonx.ai et sont régis par IBM watsonx.governance pour soutenir la conformité, l’auditabilité et la supervision humaine. Cela permet de garantir que l’IA fonctionne dans les workflows cliniques tout en permettant aux cliniciens de garder le contrôle de la prise de décision.
Pour permettre des flux de travail en temps réel et contextuels, le système d’exploitation Agentic Healthcare de ViClinic, ou AHOS, intègre les données cliniques et opérationnelles via une architecture hybride combinant les capacités IBM watsonx.data et les services de données propriétaires de ViClinic, ainsi que l’infrastructure sur IBM Cloud et Microsoft Azure. Cette couche unifiée relie les processus patients, fournisseurs et payeurs, transformant des flux de travail manuels et fragmentés en opérations coordonnées et assistées par l’IA.
En intégrant des agents d’IA gouvernés directement dans les workflows cliniques, ViClinic permet aux prestataires de passer plus rapidement de l’admission à la prestation des soins tout en réduisant la charge administrative. Les agents de pré-visite améliorent l'exhaustivité de l'admission et la préparation à l'autorisation, ce qui permet d'accélérer les délais de prestation des soins aux patients. Lors des visites, la documentation assistée par l'IA permet de réduire le temps consacré à la prise de notes manuelle, ce qui permet aux cliniciens de se concentrer davantage sur les patients.
Dans les processus du cycle des revenus, le codage médical assisté par IA et la documentation structurée aident à réduire les éléments manquants dans les soumissions de sinistres, assurant un remboursement plus précis et moins de refus. Les premiers indicateurs suggèrent une amélioration de la perception des recettes et une réduction des inefficacités administratives. Plus important encore, l’AHOS de ViClinic relie les flux de travail des patients, des prestataires et des payeurs à travers un contexte clinique partagé. Cette intégration permet des soins plus coordonnés et respectueux du contexte — rationalisant efficacement l’admission, la documentation, l’autorisation, la facturation et le suivi — ce qui améliore finalement l’expérience du patient et favorise de meilleurs résultats cliniques. Avec IBM comme partenaire technologique, ViClinic continue de faire évoluer sa plateforme pour étendre ces capacités à l’ensemble des systèmes de santé.
ViClinic est une entreprise de technologie du secteur de la santé développant des solutions d’IA agentique pour rationaliser les workflows. La plateforme connecte patients, prestataires et payeurs via une couche d’exécution intégrée conçue pour les environnements de santé réglementés.
© Copyright IBM Corporation. Mai, 2026.
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Les exemples présentés ne sont qu’illustratifs. Les résultats dépendent des configurations et des conditions du client et ne peuvent donc être généralisés.