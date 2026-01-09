L’université de Tasmanie (UTAS) est reconnue pour son excellence dans l’enseignement, la recherche et l’innovation. Avec des campus répartis dans différentes villes, elle encourage la collaboration entre étudiants, chercheurs et partenaires industriels. Cependant, la complexité de ses processus universitaires ralentissait le soutien personnalisé et l’innovation. La recherche de supports de cours, la collecte de documents de recherche, l’obtention d’autorisations éthiques et le traitement des demandes administratives étaient chronophages et inefficaces, tant pour les étudiants que pour les chercheurs, ce qui entraînait des retards et freinait l’innovation.

Pour relever ces défis, l’UTAS avait besoin d’une solution évolutive et intelligente capable de simplifier les workflows, d’accélérer la prise de décision et de libérer du temps pour la créativité, la découverte et la collaboration, tout en respectant les normes éthiques et en garantissant un déploiement sûr des technologies d’IA.