L’université de Tasmanie s’associe à IBM pour rationaliser les workflows universitaires et améliorer l’expérience des étudiants
L’université de Tasmanie (UTAS) est reconnue pour son excellence dans l’enseignement, la recherche et l’innovation. Avec des campus répartis dans différentes villes, elle encourage la collaboration entre étudiants, chercheurs et partenaires industriels. Cependant, la complexité de ses processus universitaires ralentissait le soutien personnalisé et l’innovation. La recherche de supports de cours, la collecte de documents de recherche, l’obtention d’autorisations éthiques et le traitement des demandes administratives étaient chronophages et inefficaces, tant pour les étudiants que pour les chercheurs, ce qui entraînait des retards et freinait l’innovation.
Pour relever ces défis, l’UTAS avait besoin d’une solution évolutive et intelligente capable de simplifier les workflows, d’accélérer la prise de décision et de libérer du temps pour la créativité, la découverte et la collaboration, tout en respectant les normes éthiques et en garantissant un déploiement sûr des technologies d’IA.
L’UTAS s’est associée à IBM pour repenser la manière dont l’IA pouvait soutenir l’apprentissage et les opérations. Cette transition a débuté avec le projet AI CourseMate de l’école de TIC, dans le cadre duquel des étudiants et des chercheurs ont co-développé un assistant d’IA à l’aide de l’IBM watsonx.ai AI Studio. Plus précisément, la solution IBM watsonx Orchestrate a servi de plateforme centrale pour tous les agents, permettant aux étudiants et aux chercheurs d’utiliser des outils low-code/no-code afin de simplifier l’accès aux supports de cours. Ils ont utilisé la boîte à outils IBM watsonx.governance afin de surveiller, de suivre et de gérer tous les modèles d’IA.
Hébergée sur la plateforme IBM Cloud, cette initiative a contribué à introduire l’IA agentique dans les systèmes universitaires, permettant à l’UTAS de passer de processus manuels à des solutions intelligentes et évolutives. Cette mise en œuvre a non seulement démontré l’applicabilité de l’IA au-delà des salles de classe, mais a également souligné l’importance d’un développement et d’un déploiement responsables de l’IA.
La collaboration entre l’UTAS et IBM a donné des résultats significatifs tant sur le plan de l’apprentissage que sur celui des opérations. Le prototype AI CourseMate a permis aux étudiants de co-créer des agents intelligents qui ont simplifié l’accès aux ressources universitaires et réduit les tâches manuelles. La solution a permis d’atteindre une précision de 90,9 % dans les réponses et un taux de réussite des demandes de 88 % grâce au traitement automatisé par des agents.
Hébergé sur IBM Cloud, le produit minimum viable (MVP) a validé le potentiel des solutions d’IA agentique afin de rationaliser les workflows administratifs et de fournir un soutien intelligent aux étudiants et au personnel. Cette initiative a amélioré l’efficacité opérationnelle, favorisé la collaboration entre les facultés et fourni aux étudiants une expérience concrète de l’IA, démontrant ainsi comment la coopération entre le monde universitaire et l’industrie peut créer des solutions d’IA évolutives et éthiques.
L’université de Tasmanie (UTAS), seule université de l’État, est mondialement reconnue pour l’excellence de son enseignement, de sa recherche et de sa durabilité. Elle est classée nº 1 mondial pour son action en faveur du climat. Avec des campus à Hobart, Launceston, Burnie et Sydney, l’UTAS encourage l’innovation et l’apprentissage pratique afin de relever des défis mondiaux et d’avoir un impact réel.
Découvrez comment IBM watsonx.ai peut stimuler l’innovation et l’efficacité au sein de votre entreprise
© Copyright IBM Corporation 2025
IBM, le logo IBM, IBM Cloud, watsonx.ai et watsonx.governance sont des marques de commerce d’IBM Corp., déposées dans de nombreuses juridictions à travers le monde.
Les exemples présentés ne sont qu’illustratifs. Les résultats réels varient en fonction des configurations et des conditions du client et, par conséquent, les résultats généralement attendus ne peuvent pas être fournis.