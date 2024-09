Aux États-Unis, la pratique des sports en université fait l’objet de beaucoup d’attention. Le football et le basketball universitaires ne sont pas seulement des laboratoires d’entraînement pour la prochaine génération de stars de la NFL ou de la NBA, ils créent également des événements sportifs de premier plan. Selon des statistiques récentes (lien extérieur à ibm.com), plus de 30 millions de personnes ont assisté à au moins un événement sportif universitaire en 2017, et le championnat masculin de basketball a attiré une audience télévisuelle de 23 millions de personnes.

Si, pour de nombreux étudiants athlètes, réussir au niveau universitaire peut être une porte d’entrée pour les ligues professionnelles, une blessure est susceptible d’anéantir ce rêve en l’espace de quelques secondes. Si le match est important et fait l’objet d’une grande diffusion médiatique, les joueurs préfèrent bien-sûr être sur le terrain que de rester dans les vestiaires. Enfin, du point de vue d’une université, une équipe sportive qui ramène des médailles peut être une source de prestige et de revenus, c’est pourquoi éviter les blessures est une priorité absolue dans tout programme d’entraînement.



Le bureau des performances sportives de l’Université de Louisville s’engage à fournir un programme conçu pour minimiser le risque de blessure, maximiser le développement des athlètes et optimiser le succès de l’équipe. La devise du programme est : « Permettre aux athlètes de s’épanouir et préparer des champions pour le sport et la vie ». C’est exactement ce que fait le bureau, notamment en adoptant une approche holistique de la performance des athlètes. À l’aide d’un programme d’évaluation et d’une technologie portable, le programme de performance sportive de l’Université de Louisville est devenu une référence dans le monde universitaire.



Teena Murray, directrice des performances sportives à l’université de Louisville, déclare : « À Louisville, nous voulions nous écarter des vieilles habitudes. Au lieu d’une approche traditionnelle de force et de conditionnement, nous envisageons les athlètes de manière plus holistique. Nous analysons leur comportement pendant l’entraînement et la compétition, mais aussi la façon ils mangent et dorment, et comment leur santé mentale et physique affecte leurs performances. »

Le succès ou l’échec de cette approche est fortement dépendante des données. Pour aider les entraîneurs à prendre des décisions sur la façon d’aider chaque sportif à atteindre un état optimal le jour J, il est essentiel de collecter et d’analyser autant de données que possible, celles-ci devant être à la fois pertinentes et précises.



À cette fin, Louisville a adopté une variété de technologies conçues pour aider à suivre les multiples aspects de la performance de ses athlètes. Par exemple, elle utilise des dispositifs portables des marques Catapult (lien extérieur à ibm.com) et Polar (lien extérieur à ibm.com) pour suivre les mouvements des joueuses et surveiller leur fréquence cardiaque pendant l’entraînement et les jours de match. Les informations de nature subjective sont également prises en compte : les joueuses remplissent des questionnaires quotidiens sur leur humeur, la qualité de leur sommeil, leur fatigue et leur niveau de stress.



Cependant, l’obtention des données n’est que la moitié du travail : l’autre moitié consiste à trouver des moyens de transformer ces données en informations exploitables. Dans le cas de Louisville, l’équipe d’analyse des performances a relevé à la fois des défis et des opportunités dans ce domaine.



Paul Jones, coordinateur de l’équipe d’analyse des performances de l’Université de Louisville, explique : « Collecter les données des appareils portables et les télécharger sur notre plateforme de gestion des athlètes était un processus manuel complexe, qui prenait plus d’une heure par jour et par équipe. Les équipes de coaching et d’analyse ne disposent pas de ce temps, car chacune d’entre elles doit suivre un emploi du temps immuable de séances d’entraînement quotidiennes. Nous devions trouver un moyen de transformer ce processus manuel en un pipeline de données automatisé. »



Il ajoute : « Nous avons également trouvé une occasion d’aller au delà du simple suivi de l’état de nos athlètes : nous voulions exploiter l’analyse prédictive pour prendre en compte les blessures des joueuses et essayer de les prédire. Nous nous disions que si nous pouvions trouver un moyen de modéliser les blessures, cela changerait la donne pour l’université, et potentiellement pour le monde du sport. »