La solution Planning Analytics exécute des calculs plus rapidement que la solution précédente de Swisscom. « Si vous modifiez un tarif, vous pouvez l’ajuster dans votre modèle et tout est calculé en temps réel », déclare M. Frey. « Cela prend quelques secondes . Cette vitesse est particulièrement importante pour Swisscom, car elle a un volume de données très important, ainsi que plusieurs centaines d’utilisateurs travaillant sur le système en même temps. Swisscom est même capable d’exécuter des processus par lots volumineux pendant la journée de travail, tels que la copie d’énormes quantités de données entre les cubes, et les utilisateurs ne sont pas du tout affectés. « Nous obtenons des gains d’efficacité, des économies de coûts, des améliorations de la convivialité et une meilleure intégrité des données grâce à Planning Analytics », déclare M. Frey.



La facilité d’utilisation du logiciel Planning Analytics est une énorme amélioration par rapport à la solution précédente de Swisscom, car il dispose d'une interface Web simple. « Grâce à l’intégration avec Excel, vous pouvez concevoir vos rapports dans Excel et les publier directement sur le Web », déclare M. Frey. « C’est une plateforme entièrement automatisée ». Swisscom signale que ses processus de clôture mensuelle sont beaucoup plus rapides que la solution précédente de l’entreprise, ce qui correspond à environ 50 % de temps en moins. De plus, avec la solution Planning Analytics, Swisscom a centralisé le développement des modèles et des rapports. « Une petite unité crée les rapports pour tout Swisscom », explique m. Goetschi. Swisscom a réduit les coûts des opérations en automatisant la configuration et la gestion de la solution de planification dans un composant externe.

Swisscom bénéficie également d’améliorations dans ses processus de planification inter-compagnies. « La planification inter-compagnies est entièrement intégrée à la solution Planning Analytics, explique M. Frey. Les utilisateurs peuvent voir les résultats immédiatement. Ainsi, si une entreprise modifie ses valeurs financières, l’entreprise destinataire peut immédiatement voir l’impact sur ses résultats. » L’interface utilisateur du logiciel Planning Analytics est également plus intuitive que la solution précédente de Swisscom. Les utilisateurs professionnels peuvent accéder aux informations et effectuer des mises à jour beaucoup plus facilement qu’auparavant.

Swisscom exécute de gros cubes de données dans le logiciel Planning Analytics avec un volume total supérieur à 700 Go. A l’avenir, l’entreprise pourrait être intéressée par l’intégration de capacités prédictives pour la création automatique de plans de base et pourrait envisager IBM Cloud Pak for Data comme une option de déploiement futur.