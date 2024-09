Au fil des ans, le monde de l’art a été confronté à une demande en chute libre de la part de son public. Ce n’est pas surprenant, car nous passons de plus en plus de temps en ligne, sur les écrans et dans des environnements virtuels.

La Deutsche Bank, qui avait déjà collaboré avec IBM sur d’autres projets et connaissait certaines des mises en œuvre de l’IA déployées par le géant de l’informatique dans d’autres institutions artistiques, cherchait à offrir à ses visiteurs une expérience radicalement inédite grâce à des initiatives similaires. Le musée a choisi de mettre en œuvre le guide MIA, un assistant numérique utilisant la technologie IBM watsonx Assistant sur IBM Cloud.

IBM a intégré MIA dans l’application mobile existante du musée pour fournir des informations générales sur neuf photographies de l’exposition « Time Present—Photography from the Deutsche Bank Collection ».

« Nous voulions trouver un moyen de fournir un contenu de qualité et de haut niveau à nos visiteurs de manière numérique en utilisant l’IA », explique Sara Bernshausen. « Nous cherchions à offrir à notre public plus de liberté pour poser des questions et en apprendre davantage sur les œuvres exposées. »