En collaboration avec une solide équipe de développeurs de DoshEx, l'entreprise a déployé Sherlock, une solution de contrats d'entreprise intelligente qui numérise et rationalise divers processus. L'offre Sherlock de DoshEx s'exécute sur une suite de solutions IBM Cloud et IBM Blockchain, une technologie de mise en réseau flexible basée sur un registre partagé, fiable et non modifiable. La suite de solutions crée un environnement de cloud privé virtuel (VPC) pour exécuter et prendre en charge un nouveau projet de numérisation sur les appareils répartis dans les différents chantiers.

« Nous avons passé beaucoup de temps avec le client et ses chefs de chantier à discuter pour comprendre ses problèmes et les risques de l'entreprise », explique M. de Bruyn. « À partir de là, nous avons personnalisé et configuré Sherlock pour l'adapter à ces problématiques. »

Avec le déploiement de son nouveau projet de numérisation, l'entreprise peut créer un ensemble complet d'enregistrements depuis une source unique de vérité et garantir que les utilisateurs à tous les niveaux travaillent avec les informations les plus récentes. Sherlock offre la possibilité de tenir chaque travailleur responsable de la réalisation des tâches essentielles, de maintenir des feuilles de temps précises, de gérer l'accès aux équipements sur site et bien d'autres fonctionnalités.

Le système de pointage biométrique de Sherlock scanne les empreintes digitales afin de recueillir des informations en temps réel sur les personnes qui entrent sur un site et le temps qu'elles y passent. La solution enregistre la présence de chaque travailleur sur un registre distribué basé sur la blockchain, partagé entre le chef de projet et l'équipe de direction de l'entreprise, éliminant toute forme de divergence liée aux coûts de main-d'œuvre, aux problèmes d'équipement sur site et aux diverses exigences de formation.

L'entreprise apprécie désormais de pouvoir gérer les chantiers depuis le siège en consultant Sherlock. La possibilité de voir ce qui se passe en temps réel, sur tous les sites, rend l'entreprise plus flexible, plus évolutive et plus compétitive.

Un autre avantage de Sherlock est sa capacité à responsabiliser les employés quant à la tenue à jour des dossiers médicaux. Auparavant, il fallait une semaine aux agents de sécurité pour rechercher des informations dans des montagnes de paperasse. Grâce à la blockchain, les données sont désormais accessibles aux participants en temps réel. Maintenant que le système récupère les dossiers médicaux obsolètes, l'entreprise n'est plus exposée à ce risque particulier.