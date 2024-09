Dès lors que AI Studio avait commencé à prendre de l’importance, la conversation chez Lufthansa s’est orientée vers la modernisation de la plateforme de science des données de l’entreprise afin de rassembler tous les projets disparates sous un même toit virtuel. Objectif : améliorer l’efficacité de son groupe de science des données et lier ses activités plus étroitement aux besoins de l’entreprise.

Les data scientists et les ingénieurs de données passent souvent trop de temps à gérer leurs projets et pas assez à prouver leur valeur commerciale. Chez Lufthansa, tout cela était vrai, et la situation était exacerbée par une évolutivité limitée, un manque d’accès aux mises à jour logicielles publiques et un besoin de renforcement de la sécurité. L’entreprise avait besoin d’un outil au sein du pipeline de science des données pour surveiller, concevoir et développer des modèles.

Les équipes IBM Data Science and AI Elite et IBM Software Services ont participé avec Lufthansa à un atelier Enterprise Design Thinking de deux jours afin de créer une plateforme de science des données qui offrirait un environnement unique dans lequel les data scientists pourraient expérimenter de nouvelles techniques et déployer rapidement des modèles avec un suivi et une modélisation déjà en place.

La plateforme de science des données permet aux data scientists de travailler avec de nouvelles sources de données. L’open source leur permet également de travailler de manière plus collaborative ou dans le langage de leur choix. Ils peuvent même tirer parti des autres capacités de la science des données dans IBM Watson Studio, comme AutoAI et la technologie IBM Watson Machine Learning pour le développement et le déploiement de modèles. Associées à la solution IBM Watson OpenScale, utilisée pour atténuer les biais et les dérives pendant l’exécution, toutes les offres sont disponibles sous forme de plateforme en tant que service (PaaS) et de logiciel en tant que service (SaaS) sur le cloud public IBM ou sous forme de microservices via la plateforme IBM Cloud Pak for Data disponible sur n’importe quel cloud.