Spark Compass est parti d’un constat fondamental : les plateformes d’intelligence client existantes ont été conçues pour les environnements numériques. Mais les lieux physiques fonctionnent différemment. Le contexte, le lieu, l’heure, la densité de la foule et la dynamique des événements changent constamment. Il faut une intelligence en temps réel qui comprend les besoins immédiats de chaque client.

La solution nécessitait une architecture différente. Spark Compass a unifié plus de 100 modules avec des sources de données, des applications mobiles, des systèmes de fidélisation, des services de géolocalisation, des données transactionnelles et des signaux en temps réel, pour créer une vue client unique et cohérente. Plutôt que de forcer les sites à utiliser des systèmes propriétaires, la plateforme a été construite sur des API ouvertes et une infrastructure cloud hybride, garantissant ainsi aux sites la propriété et le contrôle de leurs données. Le système continue de collecter des données à mesure que les utilisateurs interagissent avec lui. Dans un cas, plus de 140 millions de points de données comportementales du monde réel ont été capturés auprès d’un public de seulement 22 000 utilisateurs actifs sur un campus universitaire.

Plutôt que de remplacer les systèmes existants des sites, Spark Compass a créé une plateforme modulaire ouverte qui connecte et intègre les données tout au long du parcours client tout en permettant aux entreprises de garder le contrôle de leurs investissements technologiques. Cette architecture permet aux sites d’unifier les données fragmentées, d’appliquer l’IA en temps réel et d’activer les insights sans reconstruire leur écosystème existant.

Voici comment cela fonctionne :



Imaginez un supporter arrivant dans un stade. Avant son entrée, les données de billetterie et de fidélité établissent son profil. À mesure qu’il se déplace sur le site, les signaux de localisation et d’activité mettent à jour ce profil en temps réel. L’IA recommande l’itinéraire le plus rapide jusqu’à sa place, propose une offre personnalisée de restauration à la mi-temps et aide le personnel du site à anticiper les besoins opérationnels en fonction des mouvements de foule. Chaque interaction est enregistrée, mesurée et utilisée pour améliorer les expériences futures.

Via l’application de fans compatible avec Spark Compass, les lieux activés et les modules de gestion de campagne, IBM® watsonx.data fournit une base unifiée, consolidant les données client fragmentées en une source de vérité unique en temps réel. Le studio d’IA IBM watsonx.ai alimente la couche d’intelligence, suggère des recommandations personnalisées via la plateforme Spark Compass, prédit le comportement des clients et permet la prise de décision en temps réel. IBM watsonx Orchestrate permet à la fois un accompagnement conversationnel et une orchestration automatisée des workflows. Lorsqu’une recommandation est faite, le système Spark Compass déclenche automatiquement la bonne action (envoyer une offre, mettre à jour la signalisation, prévenir le personnel). IBM watsonx.governance intégré contribue à garantir que ces expériences pilotées par l’IA restent transparentes, conformes et fiables, en supervisant les modèles IA, l’utilisation des données client et les décisions automatisées. Spark Compass dispose ainsi d’une base gouvernée pour faire évoluer l’intelligence en temps réel, tout en aidant les sites à conserver leur souveraineté numérique sur les données de leurs clients.

La pile technologique d’IBM a permis à Spark Compass de se concentrer sur l’intelligence client tout en fournissant l’évolutivité de niveau entreprise, la gouvernance et l’orchestration nécessaires à la prise en charge d’environnements physiques complexes. Le résultat a été une plateforme qui a éliminé les silos, permis la personnalisation en temps réel et, surtout, donné aux lieux le contrôle de leur actif le plus précieux : une intelligence client complète qu’ils pouvaient mesurer, posséder et exploiter immédiatement.