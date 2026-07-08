Comment Spark Compass transforme des lieux physiques en systèmes de données en temps réel

La couche d’ingestion des données (dans l’encadré rose du schéma) prend en charge les API, la transmission d’événements en continu et le traitement en temps réel. Pour Spark Compass, un événement de flux peut correspondre à un changement de localisation, à l’état d’une file d’attente, au dépassement de seuil d’un capteur, à la lecture d’un billet, à un événement de paiement ou à la mise à jour des préférences d’un utilisateur. La couche d’ingestion valide ces événements et les prépare pour le reste de la plateforme.

Dans le schéma, le moteur contextuel est situé en aval de l’ingestion. Il enrichit chaque événement de quatre signaux clés : l’identité, la localisation, l’heure et l’activité. L’identité ne signifie pas nécessairement collecter plus de données personnelles que nécessaire. Dans l’exemple de l’aéroport, le voyageur peut indiquer volontairement son numéro de vol afin que la plateforme puisse lui fournir des indications utiles sur la porte d’embarquement sans avoir à deviner.

IBM watsonx.data sert de couche de données unifiée au sein de l’architecture. Il regroupe les profils, les données d’événements, les transactions et les données historiques dans une couche partagée destinée à l’analyse et à l’IA.

Les requêtes fédérées constituent un élément clé de ce modèle. Une requête fédérée permet à une application d’interroger les données là où elles se trouvent déjà au lieu de tout copier d’abord dans un nouveau référentiel. Pour Spark Compass, cette approche réduit les coûts d’intégration, raccourcit le temps de déploiement et diminue le risque de duplication de données, surtout lorsque les données des lieux englobent les applications mobiles, la billetterie, le CRM, les paiements, les capteurs et les systèmes opérationnels.

IBM watsonx.ai prend en charge la couche d’IA et d’agent. Spark Compass utilise cette couche pour les agents d’IA, les recommandations, l’analyse prédictive, la génération de contenu et les expériences conversationnelles.

IBM watsonx Assistant prend en charge des expériences conversationnelles améliorées telles qu’un concierge IA, la répartition intelligente de flux orientés tâches qui recueillent des informations, répondent à un utilisateur ou effectuent une transaction en son nom. Pour Spark Compass, cela signifie qu’une couche conversationnelle peut utiliser le même moteur contextuel que les couches des recommandations et des opérations, au lieu d’agir comme un chatbot déconnecté.

IBM Watsonx Orchestrate fournit la couche d’orchestration. Dans l’architecture Spark Compass, l’orchestration transforme un événement en un flux de travail : notification d’un voyageur, déclenchement d’une tâche du personnel, lancement d’un flux d’offres, escalade d’un incident ou transmission du contexte à un autre système d’entreprise, tout en informant le voyageur des produits et services susceptibles de l’intéresser lorsqu’il traverse le terminal. Orchestrate aide Spark Compass à surveiller les systèmes d’IA, à garantir la conformité et à maintenir la surveillance de la qualité des données, l’accès et le lignage. Cette capacité offre aux exploitants une visibilité et un contrôle sur les recommandations pilotées par l’IA, les interactions avec les clients et les workflows opérationnels.

IBM watsonx.governance fournit la couche de supervision pour les recommandations pilotées par l’IA et les workflows opérationnels, aidant Spark Compass à définir des pratiques de gouvernance pour la surveillance, la conformité, la qualité des données, l’accès et la traçabilité. Ensemble, les produits relient les informations à l’action tout en garantissant la visibilité et la gouvernance des workflows qui en résultent.

La plateforme Spark Compass fonctionne actuellement sur AWS, mais est en cours de migration vers IBM Cloud.

Spark Compass s’appuie également sur une conception « edge-aware ». Son approche d’application hybride effectue autant de calculs que possible sur l’appareil de l’utilisateur et communique avec des services cloud ou sur site lorsque cela s’avère nécessaire. Cette approche permet de réduire la latence, de maîtriser la bande passante et de préserver la flexibilité de l’architecture pour les clients ayant des besoins d’infrastructure variés.

La partie droite du schéma montre les résultats : expérience client, expérience du lieu, opérations et analytique.