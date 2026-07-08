Comment Spark Compass transforme des lieux physiques en systèmes de données en temps réel

Spark Compass utilise IBM watsonx.data, watsonx.ai, watsonx.governance et watsonx Orchestrate pour transformer les signaux liés à la localisation, à l’identité, au temps et à l’activité en actions encadrées. Ces actions guident les voyageurs, mobilisent les supporters et permettent aux exploitants de sites d’améliorer l’engagement client.
Pour un voyageur, un changement de porte d’embarquement peut être un désagrément. Pour un architecte d’entreprise, c’est aussi un problème de données en temps réel : le client est en déplacement et la situation a évolué. Le client a besoin d’être guidé, et le système ne dispose que de quelques minutes pour déterminer la meilleure marche à suivre.
Spark Compass a conçu sa plateforme pour combler ce manque de visibilité dans le monde physique en transformant les signaux émis par un lieu en guidage contextuel, en workflows opérationnels et en résultats mesurables. Spark Compass a développé sa plateforme précisément pour ce type de situation.
Spark Compass est une entreprise de technologie d’IA basée à San Diego, spécialisée dans l’intelligence contextuelle appliquée aux espaces physiques. Sa plateforme dessert divers secteurs tels que la distribution, le sport, l’hôtellerie, les transports, le tourisme et l’événementiel. Spark Compass intervient au point de transition où l’expérience client passe d’un canal numérique à un environnement physique.
Le défi de conception est familier à quiconque développe une IA d’entreprise en dehors d’un navigateur. Les systèmes numériques capturent des informations client riches lorsque le client clique, effectue une recherche ou achète en ligne. Cette visibilité diminue souvent lorsqu’une même personne entre dans un lieu physique tel qu’un stade, un aéroport, un hôtel ou un magasin. Spark Compass comble ce manque de visibilité en connectant les applications mobiles, les systèmes de fidélisation, la billetterie, les systèmes de point de vente, les services de localisation, les capteurs, la signalisation et les plateformes d’entreprise dans une couche d’intelligence partagée.
Cet article examine le cas d’utilisation, l’architecture et les choix de produits IBM qui permettent à Spark Compass de convertir d’importants volumes de signaux physiques en actions d’IA gouvernées.
Spark Compass répond à un défi majeur pour les gestionnaires de sites : comment susciter l’engagement des clients au moment précis où le contexte est déterminant, c’est-à-dire lorsqu’une indication d’itinéraire, une offre personnalisée, une récompense de fidélité ou une intervention opérationnelle s’avère la plus utile. Un voyageur peut avoir besoin de connaître le chemin le plus rapide pour franchir le contrôle de sécurité d’un aéroport. Un spectateur dans un stade peut avoir besoin d’aide pour trouver sa place. Un client peut avoir besoin d’une recommandation pertinente alors qu’il se trouve à proximité immédiate du produit.
L’exemple de l’aéroport montre pourquoi le contexte influence l’architecture. Les aéroports sont des lieux dynamiques : les portes d’embarquement changent, les files d’attente s’allongent, les navettes circulent, les toilettes se remplissent, les scanners tombent en panne et les voyageurs se dirigent vers différentes destinations. À l’aéroport international de San Diego, Spark Compass a connecté les plans de l’aéroport, les données sur les files d’attente, les informations sur les vols, la localisation des navettes et la navigation intérieure afin d’aider les voyageurs à se déplacer plus facilement du parking au terminal puis à la porte d’embarquement.
Le même contexte aide les sites à fonctionner plus efficacement. Spark Compass décrit cette capacité comme « l’activation » du lieu. En termes techniques, cela signifie que les événements du monde physique peuvent déclencher des réponses numériques. Un compteur installé dans les toilettes peut signaler au personnel d’entretien qu’il y a eu 100 utilisateurs et qu’il est donc temps de programmer un nettoyage. Un scanner en panne peut alerter le technicien IT le plus proche via un appareil portable.
La boucle de rétroaction complète génère davantage de valeur. La plateforme ne se contente pas d’envoyer un message. Elle mesure si ce message a donné lieu à une action dans le monde réel, telle qu’une visite, un achat, une intervention de service ou une amélioration opérationnelle. Cette attribution en boucle fermée relie un engagement à un résultat quantifiable, ce qui aide les opérateurs à comprendre ce qui a fonctionné, où cela a fonctionné et si la mise en œuvre a permis de réduire les frictions ou d’augmenter le chiffre d’affaires.
Il est préférable de lire le schéma suivant de gauche à droite. À gauche, dans le bloc bleu, Spark Compass commence par ingérer les données des canaux clients, des services de localisation et de connectivité, des systèmes de commerce et des plateformes d’entreprise.
La couche d’ingestion des données (dans l’encadré rose du schéma) prend en charge les API, la transmission d’événements en continu et le traitement en temps réel. Pour Spark Compass, un événement de flux peut correspondre à un changement de localisation, à l’état d’une file d’attente, au dépassement de seuil d’un capteur, à la lecture d’un billet, à un événement de paiement ou à la mise à jour des préférences d’un utilisateur. La couche d’ingestion valide ces événements et les prépare pour le reste de la plateforme.
Dans le schéma, le moteur contextuel est situé en aval de l’ingestion. Il enrichit chaque événement de quatre signaux clés : l’identité, la localisation, l’heure et l’activité. L’identité ne signifie pas nécessairement collecter plus de données personnelles que nécessaire. Dans l’exemple de l’aéroport, le voyageur peut indiquer volontairement son numéro de vol afin que la plateforme puisse lui fournir des indications utiles sur la porte d’embarquement sans avoir à deviner.
IBM watsonx.data sert de couche de données unifiée au sein de l’architecture. Il regroupe les profils, les données d’événements, les transactions et les données historiques dans une couche partagée destinée à l’analyse et à l’IA.
Les requêtes fédérées constituent un élément clé de ce modèle. Une requête fédérée permet à une application d’interroger les données là où elles se trouvent déjà au lieu de tout copier d’abord dans un nouveau référentiel. Pour Spark Compass, cette approche réduit les coûts d’intégration, raccourcit le temps de déploiement et diminue le risque de duplication de données, surtout lorsque les données des lieux englobent les applications mobiles, la billetterie, le CRM, les paiements, les capteurs et les systèmes opérationnels.
IBM watsonx.ai prend en charge la couche d’IA et d’agent. Spark Compass utilise cette couche pour les agents d’IA, les recommandations, l’analyse prédictive, la génération de contenu et les expériences conversationnelles.
IBM watsonx Assistant prend en charge des expériences conversationnelles améliorées telles qu’un concierge IA, la répartition intelligente de flux orientés tâches qui recueillent des informations, répondent à un utilisateur ou effectuent une transaction en son nom. Pour Spark Compass, cela signifie qu’une couche conversationnelle peut utiliser le même moteur contextuel que les couches des recommandations et des opérations, au lieu d’agir comme un chatbot déconnecté.
IBM Watsonx Orchestrate fournit la couche d’orchestration. Dans l’architecture Spark Compass, l’orchestration transforme un événement en un flux de travail : notification d’un voyageur, déclenchement d’une tâche du personnel, lancement d’un flux d’offres, escalade d’un incident ou transmission du contexte à un autre système d’entreprise, tout en informant le voyageur des produits et services susceptibles de l’intéresser lorsqu’il traverse le terminal. Orchestrate aide Spark Compass à surveiller les systèmes d’IA, à garantir la conformité et à maintenir la surveillance de la qualité des données, l’accès et le lignage. Cette capacité offre aux exploitants une visibilité et un contrôle sur les recommandations pilotées par l’IA, les interactions avec les clients et les workflows opérationnels.
IBM watsonx.governance fournit la couche de supervision pour les recommandations pilotées par l’IA et les workflows opérationnels, aidant Spark Compass à définir des pratiques de gouvernance pour la surveillance, la conformité, la qualité des données, l’accès et la traçabilité. Ensemble, les produits relient les informations à l’action tout en garantissant la visibilité et la gouvernance des workflows qui en résultent.
La plateforme Spark Compass fonctionne actuellement sur AWS, mais est en cours de migration vers IBM Cloud.
Spark Compass s’appuie également sur une conception « edge-aware ». Son approche d’application hybride effectue autant de calculs que possible sur l’appareil de l’utilisateur et communique avec des services cloud ou sur site lorsque cela s’avère nécessaire. Cette approche permet de réduire la latence, de maîtriser la bande passante et de préserver la flexibilité de l’architecture pour les clients ayant des besoins d’infrastructure variés.
La partie droite du schéma montre les résultats : expérience client, expérience du lieu, opérations et analytique.
L’un des principaux avantages de cette architecture est qu’elle évite les implémentations ponctuelles. Une même base peut prendre en charge le guidage vers les sièges dans les stades, la gestion des changements de porte d’embarquement dans les aéroports, les offres commerciales, le nettoyage des sanitaires et la répartition des interventions IT. Bien que les systèmes sources varient selon le site, le modèle reste constant : ingestion du signal, enrichissement contextuel, application d’IA ou de règles, orchestration de l’action et mesure du résultat. C’est ce que le fondateur a qualifié de « communication contextuellement intelligente » dans un brevet déposé en 2013 et délivré en 2016.
Ce modèle reproductible permet de réduire le coût total de possession grâce à la réutilisation du même schéma d’intégration et de workflow d’un site à l’autre. Au lieu de développer des solutions ponctuelles distinctes pour le guidage vers les sièges dans les stades, la gestion des changements de porte d’embarquement dans les aéroports, les offres commerciales ou la répartition des interventions IT, les équipes adaptent simplement les connecteurs sources, les règles contextuelles et les workflows à chaque site, tout en conservant une cohérence structurelle d’un cas d’utilisation à l’autre. Le système n’est pas acheté, ce qui évite tout investissement initial (CAPEX) ; il est mis à disposition via une licence de type Plateforme en tant que service (PaaS) assortie d’un abonnement mensuel.
L’impact se manifeste tant au niveau de l’expérience que des opérations. Spark Compass fait état de taux d’engagement supérieurs à 75 % et indique que, dans le cadre de campagnes géolocalisées, 88 % des personnes ayant consulté un message se sont effectivement rendues sur le lieu mis en avant. L’entreprise signale également une hausse de 21 % de la fréquentation et une augmentation de 15 % des ventes aux points de restauration lors de déploiements liés à des événements sportifs en direct (Spark Compass qualifie ces indicateurs de « preuve de présence » ou POP).
L’architecture de Spark Compass fonctionne parce qu’elle traite chaque interaction physique comme un événement exploitable. Cette conception garantit l’évolutivité de la plateforme. De nouveaux sites peuvent intégrer des cartes, des capteurs, des applications, des systèmes de billetterie et des règles de fonctionnement différents, tout en conservant une structure fondamentale cohérente. Spark Compass est en mesure de connecter les systèmes locaux, d’interpréter l’événement, d’appliquer l’IA là où elle apporte de la valeur et d’orchestrer l’action appropriée via le canal adéquat.
La pile d’IBM confère à ce modèle les fondations d’entreprise dont il a besoin. Watsonx.data prend en charge une couche de données gouvernée s’étendant sur des sources distribuées. Watsonx.ai permet de transformer le contexte en recommandations et en conversations. Watsonx Orchestrate assure la transition entre les informations et l’exécution. Spark Compass s’appuie sur watsonx.governance pour garantir que les recommandations et les actions opérationnelles pilotées par l’IA, déployées dans des aéroports, des stades et divers sites, sont transparentes, surveillées, conformes et fiables, tout en permettant une mise à l’échelle sur de nombreux sites.
En s’intégrant aux produits de données, d’IA, de gouvernance et d’orchestration d’IBM, Spark Compass transforme un déficit de visibilité dans le monde physique en une architecture d’intelligence en temps réel réutilisable. Il en résulte une plateforme suffisamment flexible pour accompagner les clients, des aéroports aux stades, en passant par les espaces de vente et autres lieux connectés.