En 2020, Shell et IBM ont lancé OREN (lien externe à ibm.com), une plateforme d’optimisation minière. « OREN est une plateforme ouverte permettant la collaboration avec différentes solutions, explique Grischa Sauerberg, vice-président de l’innovation et de la décarbonation sectorielle chez Shell. Les fournisseurs peuvent proposer leurs produits numériques et les mettre à disposition des clients. Mais plus important encore, cette plateforme leur permet de travailler ensemble sur des solutions numériques intégrées de bout en bout qui aident les sociétés minières à relever les défis posés par la décarbonation. »

Les sociétés minières représentent une base de clients clé pour Shell, et la transition du géant vers des solutions minières apparaît comme logique, ces deux secteurs nécessitant une très forte main-d’œuvre et occupant une position charnière dans cette transition énergétique. Il s’agit également de deux secteurs extractifs, où des équipements lourds extraient les matières premières de la terre, avant de les transformer et de les transporter. « Nous avons choisi l’industrie minière comme point de départ, car elle présente de nombreuses similitudes avec le secteur de l’énergie et fait face aux mêmes défis », souligne le vice-président. Shell a mené à bien de nombreux projets de numérisation pour le secteur de l’énergie, afin de pouvoir partager avec ses clients de l’industrie minière les enseignements tirés.

Pour relever systématiquement ces défis et développer des solutions, Shell et IBM ont mis sur pied une équipe multidisciplinaire, dont les membres viennent du Royaume-Uni, des Pays-Bas, de Belgique, de Roumanie, d’Inde, de Singapour, d’Australie et du Brésil. Il s’agit d’experts de l’industrie minière, d’experts techniques, de chefs de projet, de concepteurs, d’analystes, de stratèges et de développeurs, qui s’engagent à faire d’OREN la meilleure plateforme possible.

Pour visualiser la chaîne de valeur minière de bout en bout, définir les parcours des clients et cartographier les problèmes des utilisateurs, l’équipe a mené une étude approfondie auprès des utilisateurs.



« Nous avons procédé à plus de 350 entretiens sur la chaîne de valeur des clients miniers et nous avons découvert des informations intéressantes, révèle le vice-président. 80 % des difficultés rencontrées par nos clients du secteur minier sont très similaires. Elles touchent notamment la stratégie de décarbonation par la numérisation, l’agrégation des données et la réduction des coûts d’exploitation. »



Après avoir analysé les retours des clients et participé à des ateliers de conception et d’architecture, les membres de l’équipe ont élaboré des hypothèses et développé la vision et la feuille de route d’un produit minimum viable (MVP) pour OREN. L’approche transparente et collaborative d’IBM Garage en matière de création a permis à l’équipe de concevoir une architecture ouverte et collaborative permettant à de nombreux fournisseurs de solutions de prendre part au développement de la plateforme et de s’adapter à un afflux continu de nouveaux acteurs. L’architecture ouverte permet également une flexibilité de déploiement multicloud et sur site.

Côté front-end, OREN tire parti de la technologie Salesforce. En back-end, la plateforme fonctionne actuellement sur IBM Cloud. Toutefois, grâce à Red Hat OpenShift (lien externe à ibm.com), elle peut s’exécuter sur n’importe quelle autre plateforme cloud, dans le cas où les exigences de l’exploitation minière cliente différeraient. Les données sont ingérées, gérées et analysées avec la solution IBM Cloud Pak for Data, enrichie par IBM Open Data for Industries afin de permettre un fonctionnement avec les modèles de données du secteur pour la gestion des données comptables sous-surface, énergétiques et carbone. La capacité de la plateforme OREN à fournir des données et des fonctionnalités de chaîne d’approvisionnement (virtualisation, gouvernance et traçabilité) permet à IBM Cloud Pak for Data d’implémenter une data fabric de classe mondiale, le tout, en un seul et même endroit. Outre la disponibilité de la solution IBM Environmental Intelligence Suite, OREN offre aux exploitations minières la possibilité de se connecter à la solution IBM Maximo Application Suite, proposant des fonctionnalités de gestion intelligente des actifs, de contrôle, de maintenance prédictive et de vision par ordinateur.

Au cours de la phase de développement, Shell et IBM ont suivi une approche agile et ont adopté les principes DevOps afin d’accélérer la création de valeur. Ce qui a permis de préserver la solidité du partenariat et de s’en tenir à la feuille de route du projet ? La cadence prévisible de ces pratiques agiles : en seulement huit mois, l’équipe Shell et IBM a transitionné OREN d’un concept théorique à un produit commercialisé.