Depuis sa création il y trois ans, Rebase Energy s’est trouvé un allié de poids avec Startup with IBM® Accelerator Sweden, un programme de mentorat qui vise à accompagner les jeunes entreprises vers la réussite. « L’équipe d’IBM Accelerator nous apporte beaucoup tant sur le plan technologique que sur le plan commercial. En effet, son accompagnement nous permet d’ajuster notre modèle économique afin de le rendre plus pertinent et plus compétitif sur la marché », affirme M. Haglund El Gaidi.

Rebase a d’ailleurs considérablement modifié son modèle économique initial. M. Haglund El Gaidi nous explique : « Au lieu de continuer à fournir uniquement des prévisions et de proposer une solution unique à nos clients, quels que soient leurs besoins, nous avons décidé de les autonomiser en leur mettant à disposition des données de consommation d’énergie brutes et des systèmes ouverts. »

Ce changement a porté ses fruits, mais le choix d’une approche SaaS axée davantage sur le « faire soi-même » s’accompagne d’une nouvelle série de défis. Rebase devait être en mesure de garantir à ses clients une plateforme stable et conçue pour être sécurisée. C’est pourquoi l’entreprise a choisi le cloud public IBM.

« La fiabilité d’IBM n’est plus à prouver dans le paysage énergétique, un véritable atout lors de la mise sur le marché de notre technologie », précise M. Haglund El Gaidi.

De plus, l’approche d’IBM en matière de développement est parfaitement compatible avec le modèle économique de Rebase. « Ce qui nous rend si uniques, c’est avant tout notre choix de nous appuyer sur un système ouvert, à l’instar d’IBM et de RedHat », rajoute M. Haglund El Gaidi. « Nos clients exigent sans exception une vue transparente, qui facilite la compréhension des données et des types de processus sur lesquels s’appuient chaque prévision et chaque décision. »

L’infrastructure de Rebase tire également parti de Kubernetes. Le choix d’une architecture de microservices est particulièrement adapté aux besoins de Rebase, car elle permet un développement flexible et rapide. Cela dit, l’entreprise cherche à créer de la valeur pour ses clients grâce à ses outils d’analyse, et non à gérer les complexités de l’orchestration des microservices. Heureusement, IBM Cloud Kubernetes Service est là pour combler cette lacune. « IBM Cloud Kubernetes Service se charge de gérer à notre place l’interface entre Kubernetes et le matériel, ce qui est fort appréciable », affirme M. Haglund El Gaidi.

Parmi les clients de Rebase, citons une entreprise qui exploite plusieurs parcs éoliens en Suède. Étant donné que les zones de haute pression et de basse pression se déplacent, la disponibilité de l’énergie éolienne dans l’atmosphère peut varier considérablement. Les outils d’analyse de Rebase permettent aux parcs éoliens d’identifier les opportunités de fourniture d’énergie et de réduire ainsi les coûts de déséquilibre.

Au fur et à mesure que Rebase développe et affine ses outils d’analyse, M. Haglund El Gaidi et son équipe envisagent d’exploiter l’IA pour élargir l’offre de l’entreprise. Plus précisément, leur choix s’est porté sur IBM ILOG® CPLEX® Optimization Studio, un logiciel d’IA conçu pour automatiser la prise de décision. « Nous utilisons CPLEX actuellement, et nous comptons l’explorer toujours plus à l’avenir », affirme M. Haglund El Gaidi.