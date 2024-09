Skagerak Energi

En Norvège, chaque fournisseur d’énergie doit signaler avec précision les numéros de production d’énergie à une autorité réglementaire centralisée. Pour contrôler précisément la distribution de l’électricité et s’assurer qu’il produit la bonne quantité d’énergie, Skagerak s’appuie sur les données qu’il collecte à partir de périphériques dans son VDI. Grâce à une solution IBM FlashSystem dotée de la technologie IBM HyperSwap, Skagerak dispose de la puissance et de la tolérance aux pannes nécessaires pour sécuriser le transfert des données critiques des ordinateurs et d’autres appareils portables au personnel interne qui gère la fourniture d’énergie. La technologie HyperSwap est désormais une fonction de tous les systèmes de stockage de Skagerak, car elle fournit un accès à un volume dans deux sites. Les données écrites sur le volume sont automatiquement envoyées aux deux copies. Ainsi, en cas de panne, l’autre volume peut toujours fournir les mêmes données sans aucune interruption des applications.

Avec 200 000 points de consommation et plus de 30 séries de mesures lues plusieurs fois par jour, Skagerak génère d’énormes quantités de données. Pour fournir la puissance de traitement requise par l’entreprise pour ses applications critiques à forte intensité de données, IBM a conçu une solution à haute performance et à haute disponibilité afin de remplacer les appliances de base de données existantes de Skagerak. Grâce aux solutions IBM Power System E950 et IBM FlashSystem intégrées aux processeurs IBM POWER9, l’entreprise a enregistré des performances 5 à 11 fois plus rapides que sa solution d’appliance de base de données lors de plusieurs tests de référence.



« Si vous voulez traiter les informations, vous devez disposer de bonnes solutions sources avec des performances d’E/S élevées », explique Stein Ove Røv. « Si nous n’obtenons pas tous les chiffres à partir des points de consommation, nous devons faire des prévisions sur la base de faits et de données, peut-être de la semaine précédente ou de l’année précédente, et pour ce faire, nous avons besoin d’une puissance de calcul, qui est assurée par la plateforme IBM Power Systems avec le stockage IBM FlashSystem. »



Auparavant, plusieurs processus de l’entreprise étaient manuels. Mais aujourd’hui, chaque ménage dispose d’un compteur automatisé qui signale son utilisation d’électricité tout au long de la journée, ce qui permet à Skagerak de suivre rapidement sa consommation et d’obtenir des prévisions précises sur la quantité d’énergie hydroélectrique qu’il doit produire. L’entreprise recueille également des données météorologiques, des mesures de précipitations et plusieurs autres points de données qui l’aident à produire et à distribuer plus efficacement de l’énergie.



Skagerak a des kilomètres et des kilomètres de lignes électriques à entretenir, et Stein Ove Røv affirme que sa capacité à mieux utiliser les données pour la maintenance prédictive est cruciale. L’entreprise utilise actuellement des hélicoptères et l’intervention humaine pour inspecter les lignes électriques, mais elle se tourne vers les drones et la réalité virtuelle pour la surveillance à distance des composants et des usines.



« Le secteur de l’énergie évolue assez vite », dit-il. « Notre objectif est de créer une solution stable, flexible et capable de répondre à nos besoins futurs. Ce futur est l’automatisation, et cela représente beaucoup de données. »