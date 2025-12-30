Avec plus de trois décennies d’expérience dans les services de maintenance industrielle professionnelle, Quant propose des services d’externalisation et de gestion de la maintenance des actifs dans de nombreux secteurs, tout en accordant la priorité à la sécurité, à l’efficacité et à la fiabilité. L’entreprise a toutefois été confrontée à un défi lorsqu’un des sites de ses clients a rencontré un problème opérationnel lié à des processus hérités.

Les instructions de maintenance préventive, critiques pour le temps de fonctionnement et la productivité, étaient enfouies dans plus de 1 500 fichiers Microsoft Excel sur SharePoint, accessibles uniquement sous forme de pièces jointes dans les bons d’intervention IBM Maximo Manage. Les techniciens devaient référencer manuellement ces fichiers, ce qui limitait l’utilisation des fonctionnalités avancées de Maximo. Ce processus fragmenté entravait l’efficacité, affectait l’exactitude des données sur plus de 17 sites et ralentissait le processus. En effet, ce dernier prenait plus d’une heure par fichier pour transférer manuellement le contenu d’Excel vers Maximo. Tout cela a poussé Quant à poursuivre l’automatisation et l’Intégration pour exploiter pleinement le potentiel de Maximo.