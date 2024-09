Lorsque le groupe italien Prysmian a fusionné avec la société américaine General Cable en 2018, il a consolidé sa position de leader mondial de l’industrie du câble. L’opération a permis de compléter la couverture géographique mondiale de l’organisation, élargissant sa présence aux États-Unis et en Amérique latine. Le groupe a étendu son portefeuille de produits et renforcé sa capacité à développer et à fournir les solutions les plus innovantes et durables du secteur.

La fusion a également créé des défis uniques en matière d’intégration d’infrastructure informatique. « L’environnement applicatif informatique de General Cable était très fragmenté », explique Stefano Brandinali, directeur numérique et responsable des technologies de l’information chez Prysmian. « Prysmian avait une seule instance SAP ERP qui couvrait 90 % de nos usines. Mais General Cable disposait d’une pléthore de systèmes, et surtout d’un environnement applicatif différent pour chaque pays. Par exemple, nous avons trouvé 13 systèmes ERP différents, et 12 n’étaient pas SAP. »

L’intégration des environnements informatiques, tant du point de vue de l’infrastructure que de celui des applications, était une priorité absolue, car elle devait soutenir la numérisation des produits et des processus et permettre à l’entreprise d’agir comme une organisation unique le plus rapidement possible.

« La stratégie informatique pour l’intégration post-fusion consistait à devenir rapidement une seule et même entreprise, de façon à parler le même langage métier », poursuit M. Brandinali. « Lorsque vous partagez partout le même langage, il est plus facile d’exporter et d’adopter les bonnes pratiques pour gagner en efficacité. »

Pour atteindre cet objectif, le Prysmian Group a lancé un programme global d’intégration. Ce que l’entreprise recherchait vraiment, c’était une infrastructure capable de soutenir l’innovation et la transformation opérationnelle. L’environnement devait offrir une flexibilité des ressources et prendre en charge les workloads basées sur le système SAP provenant de General Cable aux États-Unis. De plus, il devait permettre une croissance organique des instances pour les projets numériques futurs et fournir des ressources à la demande pour les activités de test et de développement.

Le Prysmian Group avait également besoin d’intégrer la nouvelle workload de General Cable à son infrastructure informatique existante, qui est gérée par IBM. Dans le cadre d’un contrat d’externalisation stratégique, IBM Global Technology Services est responsable de l’infrastructure sur site de Prysmian et fournit des services d’hébergement dans les centres de données IBM.

Ce fut l’occasion pour Prysmian Group de mettre à jour l’ancien système SAP ERP vers la technologie SAP S/4HANA Enterprise Management, la suite ERP intelligente nouvelle génération de SAP, et de migrer la charge de travail.

M. Brandinali explique le processus de décision : « En théorie, dans notre plan informatique général d’origine, avant de fusionner avec General Cable, nous avions prévu de passer de SAP ERP à SAP S/4HANA en 2019. Nous avons décidé d’harmoniser l’entrepôt de données et d’autres systèmes, puis d’aller de l’avant avec l’implantation mondiale de SAP. Au même moment, nous avons commencé à réfléchir à la façon dont nous pourrions innover tout au long de ce processus d’intégration.

« Nous avons donc pris la décision de migrer SAP S/4HANA vers le cloud, en demandant au même moment à nos principaux partenaires, SAP et IBM, de soutenir notre stratégie et d’être nos partenaires dans ce parcours. »