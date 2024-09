Fort de nombreuses années d’expérience dans le secteur, PROMOS propose à ses clients du secteur immobilier un large éventail de logiciels SAP, notamment SAP S/4HANA, SAP ERP et SAP Fiori, exécutés sur IBM Power Systems avec IBM Storage. L’entreprise propose également une application mobile développée sur mesure et basée sur la plateforme mobile easysquare (lien externe à ibm.com) qui met en relation les locataires avec les agences immobilières et les fournisseurs.

L’équipe de PROMOS s’est rendu compte que son infrastructure informatique existante, composée de 28 systèmes, aurait du mal à gérer l’expansion des services et l’augmentation de la charge de travail, et qu’il serait coûteux de l’étendre et d’en assurer la maintenance. PROMOS cherchait à simplifier son environnement informatique, à augmenter sa capacité et ses performances et à créer un système suffisamment flexible pour gérer la modernisation des applications grâce au déploiement de technologies exponentielles.

PROMOS a décidé de consolider et de moderniser son infrastructure de cloud privé en passant à deux serveurs IBM Power System E980 et deux serveurs IBM Power System E950, IBM PowerVM et SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications (lien externes à ibm.com) et SAP Enterprise Server for SAP HANA).

« Depuis de nombreuses années, nous nous appuyons sur IBM Power Systems avec IBM Storage pour nos opérations », commente Volker Schulz. « La technologie IBM nous fournit une base solide pour nos services SAP gérés et nous permet de respecter les accords de niveau de service exigeants de nos clients. Pour nous, IBM Power System est synonyme de fiabilité, d’évolutivité et de sécurité. Associé à IBM Storage, IBM Power Systems nous offre la flexibilité et la résilience nécessaires pour accompagner nos clients dans toutes les situations. »

La décision de PROMOS de passer aux nouveaux serveurs équipés de processeurs IBM POWER9 a reçu l’appui de son partenaire technologique de longue date, PROFI (lien situé externe à ibm.com). « Nous travaillons avec PROFI, partenaire commercial IBM Platinum, depuis plus de 15 ans », explique Volker Schulz. « Bien que nous ayons beaucoup de connaissances en interne, nous comptons sur PROFI pour des conseils stratégiques et opérationnels. PROFI nous a beaucoup soutenus en nous aidant à dimensionner et à configurer nos nouveaux systèmes et en validant notre analyse de rentabilité. PROFI a également mis en place des accords de capacité à la demande, ce qui nous permet d’activer et de payer dynamiquement les ressources uniquement en fonction des besoins, une fonctionnalité centrale de la rentabilité de la solution. »

PROFI a également aidé PROMOS à implémenter une solution de stockage entièrement virtualisée basée sur le logiciel IBM Spectrum Virtualize avec le stockage IBM FlashSystem. PROMOS s’appuie également sur les capacités de protection des données modernes d’IBM Spectrum Protect pour sauvegarder les données essentielles à la mission et récupérer rapidement les systèmes en cas de temps d’arrêt imprévu, offrant ainsi à l’entreprise une protection essentielle.

Volker Schulz ajoute : « Les serveurs d’entreprise IBM Power Systems se sont avérés être une infrastructure hautement fiable et évolutive. La possibilité d’exécuter à la fois IBM AIX et le système d’exploitation Linux sur un seul serveur à l’aide de la technologie de virtualisation avancée d’IBM nous donne la flexibilité dont nous avons besoin pour répondre rapidement aux exigences des clients, sans compromettre les performances et la stabilité. »