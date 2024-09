Université d'État de Portland

En utilisant IBM Cognos Analytics pour alimenter sa business intelligence, le personnel de la PSU peut personnaliser son espace de travail en fonction de ses préférences individuelles et exercer un meilleur contrôle sur la création, l'analyse et la visualisation de ses propres ensembles de données.

« Pour nous, la fluidité de la transition vers la nouvelle solution était un avantage très appréciable », souligne Alison Nimura. « Nous n'avons pas ménagé nos efforts pour communiquer sur les changements à venir et former le personnel à l'utilisation de la nouvelle interface. Nous avons créé des vidéos pour les aider à trouver leurs marques dans l'interface, ainsi que des sessions de formation individuelles. Grâce à cette préparation initiale, mais aussi à la facilité d'accès du produit, la mise à niveau vers IBM Cognos Analytics s'est déroulée sans accroc. Nous avons passé beaucoup moins de temps que prévu à résoudre les problèmes en production. »

« Les retours des utilisateurs sur IBM Cognos Analytics sont excellents, ils apprécient tout particulièrement ses tableaux de bord personnalisables. Cette fonction leur permet de glisser-déposer les données dont ils ont besoin pour créer un espace de travail qui leur convient parfaitement. L'outil de recherche est aussi beaucoup plus efficace dans la nouvelle version de Cognos. Nos utilisateurs peuvent trouver les rapports dont ils ont besoin bien plus facilement qu'avant. »

« Et cela ne vaut pas seulement pour les débutants : nos utilisateurs plus établis apprécient également les nouvelles fonctionnalités d'importation de données. Au lieu d'attendre que les services informatiques chargent leurs données avant de pouvoir se plonger dans l'analyse, ils peuvent travailler sur leurs ensembles de données en quelques clics. »

L'université envisage également d'appliquer les outils de visualisation de la géolocalisation à une grande variété d'activités et de rapports pour rendre l'analyse plus intéressante.

Comme l'explique Alison Nimura, « IBM Cognos Analytics pourrait nous permettre, par exemple, de suivre et de prévoir le flux dynamique de la foule dans nos bâtiments. Cela pourrait grandement aider à la planification des cours, en identifiant les horaires qui offrent un temps de trajet plus court entre les salles de classe, améliorant ainsi l'expérience des étudiants. Et ce n'est là qu'un exemple des possibilités offertes par Cognos Analytics ! »

Elle conclut : « Avec IBM Cognos Analytics, nous conservons tous les avantages d'une analyse de données rapide et précise tout en obtenant de nouvelles fonctionnalités et en offrant à notre personnel une expérience utilisateur plus personnalisée. La business intelligence touche presque tous les aspects de la vie universitaire. Ainsi, en dotant le personnel d'outils d'analyse améliorés, nous sommes en mesure d'offrir à nos étudiants un cadre d'apprentissage encore plus enrichissant et structuré. »