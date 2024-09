Étant donné que la mission de Nukissiorfiit est d’atteindre une indépendance totale vis-à-vis des combustibles fossiles et que l’entreprise a besoin d’ajouter de nouvelles infrastructures hydroélectriques pour atteindre son objectif, elle doit impérativement disposer de prévisions financières précises et plus fiables.

Nukissiorfiit travaillait avec les consultants de CogniTech depuis 2015 dans le cadre d’une autre organisation. L’entreprise s’est fiée à l’avis des consultants selon lequel, pour atteindre ses objectifs ambitieux, Nukissiorfiit pourrait bénéficier d’une solution de planification et d’analyse infusée par l’IA.

En 2018, CogniTech a invité une délégation de cinq personnes du service public à une conférence IBM Analytics d’une durée d’une semaine à Stockholm. La délégation de Nukissiorfiit était le plus grand contingent participant d’une seule entreprise. L’objectif était de s’inspirer des nouvelles solutions numériques, d’être davantage axé sur les données et de parler des nouvelles versions d’IBM Cognos Analytics et d’IBM Planning Analytics, ainsi que des solutions d’IA. Alors qu’il discutait d’un autre projet, M. Andersen-Aagaard a souhaité en savoir plus sur le projet de planification.

« Nous devions aller au-delà de la budgétisation traditionnelle et commencer à travailler de manière dynamique sur nos prévisions, en utilisant des prévisions mensuelles glissantes avec un horizon plus long de 18 mois glissants, afin de prendre en compte en permanence les informations les plus récentes, explique M. Andersen-Aagaard. Nous savions également que le nouveau processus ne devait pas représenter une charge de travail disproportionnée, avec 70 personnes qui y consacrent du temps chaque mois. Nous avons constaté qu’avec plus de 300 sous-budgets à gérer, nous ne pouvions pas étendre ce processus et continuer à utiliser la méthode traditionnelle. Nous devions donc penser différemment, et c’est là que les prévisions glissantes optimisées par l’IA entrent en jeu. »

Kai Erik Ettrup, partenaire de CogniTech, explique : « Nous avons proposé d’utiliser l’IA et l’apprentissage automatique pour améliorer le processus, et Nukissiorfiit a adhéré à l’idée. Le service public a insisté sur le fait que le nouvel outil devait présenter une bonne interface utilisateur et un processus de saisie et de vérification efficace. Les séances inspirantes que nous avons eues à Stockholm nous ont donné la confiance nécessaire pour aller de l’avant avec la plateforme et la collaboration avec CogniTech », déclare M. Andersen-Aagaard.

CogniTech a rencontré Nukissiorfiit dans le cadre d’ateliers pour discuter de la manière dont l’entreprise pouvait migrer de son ancienne solution de planification et de prévision vers une prévision glissante qui intègre l’apprentissage automatique et la prévision prédictive.

CogniTech a ensuite aidé l’entreprise à migrer vers la solution Cognos Analytics, la plateforme de business intelligence optimisée par l’IA qui prend en charge le cycle analytique, de la découverte à l’opérationnalisation, et fournit une approche gouvernée pour gérer, explorer et visualiser les données. Son assistant IA permet à l’utilisateur de se concentrer sur les points qui requièrent une attention particulière et d’écarter les 80 % de vues d’ensemble et de données financières qui ne nécessitent aucune attention.