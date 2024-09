Grâce à la solution OpenPages with Watson, SCOR a atteint son objectif principal : une plus grande acceptation interne et l’utilisation de la technologie GRC dans toute l’entreprise. « Nos utilisateurs viennent nous demander de déployer des outils supplémentaires sur la plateforme », déclare M. Queutey-Baltazard. « C’est la preuve tangible que nous avons fait le bon choix. »

En plus d’augmenter l’acceptation des utilisateurs, la nouvelle solution réduit le nombre d’efforts requis par les propriétaires de processus de l’entreprise. SCOR crée désormais des auto-évaluations plus détaillées et plus efficaces liées au risque opérationnel, réduisant considérablement le nombre d’actions répétitives qu’il demande aux utilisateurs professionnels de réaliser.

Enfin, la plateforme OpenPages with Watson rationalise et accélère considérablement les efforts de l’équipe de direction en matière de gouvernance d’entreprise. « Grâce à IBM OpenPages, nous avons pu offrir à nos propriétaires de fonctions mondiales un outil permettant d’utiliser la gestion des risques en tant que vecteur d’activité », précise M. Queutey-Baltazard. « Ils peuvent définir un processus global complet, y compris un ensemble obligatoire de risques et de contrôles, puis le déployer à différents emplacements pour que les propriétaires de processus l’adoptent localement ».