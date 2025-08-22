La NHC exploite la transformation numérique à travers des solutions modernes basées sur des conteneurs
La NHC a entrepris un projet visant à mettre en place une solution d’intégration d’applications de pointe reposant sur les technologies les plus récentes. Pour concrétiser cette vision, elle avait besoin d’un nouvel environnement capable d’accueillir une architecture robuste et évolutive permettant d’exposer et d’utiliser des interfaces de programmation d’applications (API). Elle avait l’opportunité d’automatiser ses workflows afin de permettre à ses équipes de faire évoluer les opérations pour répondre à la croissance de la demande client et à l’augmentation du volume des transactions. Pour la saisir, elle devait déployer un environnement robuste et évolutif garantissant une transformation numérique fluide. L’objectif visé était de renforcer encore la position de la NHC en tant que leader du développement immobilier, en créant des communautés urbaines intelligentes et dynamiques qui redéfinissent la vie en ville et améliorent la qualité de vie.
Afin de déployer un API Gateway aussi robuste en peu de temps, la NHC s’est associée à Eastern Light Technologies (ELT), partenaire Gold d’IBM, pour renforcer son infrastructure technologique. La NHC a implémenté la solution à l’aide d’IBM Cloud Pak for Integration (CP4I), basé sur la plateforme Red Hat OpenShift, pour moderniser ses systèmes informatiques. Grâce à l’adoption de cette approche basée sur les conteneurs, les systèmes de la NHC ont gagné en flexibilité, en fiabilité et en sécurité.
Voici les fonctionnalités principales de CP4I :
En standardisant les intégrations au sein de l’entreprise, la NHC a gagné en contrôle tout en laissant les différents départements opérer de manière autonome dans des systèmes délimités sécurisés. De plus, l’adoption de bonnes pratiques telles que l’intégration et la livraison continues (CI/CD) a considérablement accéléré les délais d’exécution des projets et réduit les erreurs.
Ces améliorations témoignent de l’engagement de la NHC à offrir des opérations et services immobiliers intégrés et intelligents, et de sa capacité à exploiter les données pour créer une expérience numérique distinctive dans le secteur du développement immobilier.
Cette architecture sophistiquée a profondément modifié la dynamique opérationnelle de la NHC. L’entreprise est devenue pionnière en Arabie Saoudite en migrant entièrement vers une application basée sur des conteneurs. Cette transition a permis à la NHC de tirer parti de l’automatisation DevOps, réduisant ainsi les interventions manuelles dans les processus de développement et de déploiement.
« L’intégration a été l’élément central de la transformation numérique de la NHC, une transformation qui vise à offrir des opérations et des services immobiliers intégrés et intelligents tout en exploitant les données, afin de créer une expérience en ligne distinctive dans le développement immobilier. L’étude de cas présentée ici va nous permettre d’étendre et développer des produits numériques innovants offrant une expérience client en ligne exceptionnelle et soutenant une prise de décision fondée sur les données. » Essam A. Alhogbani, Directeur général des technologies de l’information, NHC
La mise en œuvre réussie a permis une amélioration significative du délai de mise sur le marché, avec une réduction de 40 % du temps nécessaire pour développer et lancer de nouveaux services. Combinée au déploiement de plus de 700 services sur la nouvelle plateforme, cette avancée a considérablement renforcé la capacité de service de la NHC. Les performances impressionnantes de la plateforme sont mises en évidence par sa capacité à gérer en moyenne 2 millions de requêtes par jour, avec des pics pouvant atteindre 4 millions. De plus, le temps de réponse moyen des appels API a été réduit de 23 %, améliorant ainsi l’expérience des utilisateurs internes comme externes.
Depuis 2017, la NHC construit des communautés dynamiques et crée des espaces de vie qui redéfinissent le quotidien.
Grâce à ses projets ambitieux, les habitants ont accès à toutes les commodités dont ils ont besoin, avec des infrastructures modernes, des quartiers plus conviviaux et des espaces verts qui enrichissent la vie de tous les jours.
La NHC pose les fondations solides d’infrastructures, de services et de transports de haute qualité qui seront synonymes de prospérité pour les années à venir. C’est un cadre dans lequel les habitants peuvent investir dans leur foyer, dans leur avenir, et accéder à une vie meilleure.
Amélioration de la vitesse et de la qualité des applications : c’est là tout l’intérêt d’une solution logicielle d’intégration optimisée par l’IA.
© Copyright IBM Corporation 2025. IBM, le logo IBM, DataPower, IBM API Connect et IBM Cloud Pak sont des marques commerciales d’IBM Corp., déposées aux États-Unis et/ou dans d’autres pays.
Red Hat et OpenShift sont des marques commerciales ou des marques déposées de Red Hat, Inc. ou de ses filiales aux États-Unis et dans d’autres pays.
Exemples donnés à titre indicatif uniquement. Les résultats dépendent des configurations et des conditions du client et ne peuvent donc être généralisés.