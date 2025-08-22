Afin de déployer un API Gateway aussi robuste en peu de temps, la NHC s’est associée à Eastern Light Technologies (ELT), partenaire Gold d’IBM, pour renforcer son infrastructure technologique. La NHC a implémenté la solution à l’aide d’IBM Cloud Pak for Integration (CP4I), basé sur la plateforme Red Hat OpenShift, pour moderniser ses systèmes informatiques. Grâce à l’adoption de cette approche basée sur les conteneurs, les systèmes de la NHC ont gagné en flexibilité, en fiabilité et en sécurité.

Voici les fonctionnalités principales de CP4I :

IBM DataPower API Gateway pour sécuriser les communications API

IBM API Connect pour garantir une interaction fluide entre les différentes plateformes

IBM MQ pour des transferts de messages stables et efficaces

IBM App Connect pour rationaliser le traitement de données complexes et améliorer la collaboration entre les équipes

En standardisant les intégrations au sein de l’entreprise, la NHC a gagné en contrôle tout en laissant les différents départements opérer de manière autonome dans des systèmes délimités sécurisés. De plus, l’adoption de bonnes pratiques telles que l’intégration et la livraison continues (CI/CD) a considérablement accéléré les délais d’exécution des projets et réduit les erreurs.

Ces améliorations témoignent de l’engagement de la NHC à offrir des opérations et services immobiliers intégrés et intelligents, et de sa capacité à exploiter les données pour créer une expérience numérique distinctive dans le secteur du développement immobilier.