« Notre priorité absolue est le service client que nous fournissons à nos agences partenaires, à nos assurés et à leurs employés », explique Roberta De Bruijn, directrice de l’innovation et de l’analytique chez New Mexico Mutual. « En collaboration avec les professionnels de la santé, nous aidons les travailleurs à se rétablir et à retourner au travail après un accident du travail. Nous fournissons également des conseils et des formations pour aider les chefs d’entreprise à rendre leur lieu de travail plus sûr. »

En tant qu’assureur contre les accidents du travail, New Mexico Mutual mesure l’importance de faire preuve d’une véritable empathie humaine dans les interactions avec les clients. C’est pourquoi la société a récemment collaboré avec son partenaire commercial IBM PMsquare pour mettre en place un bot, basé sur le logiciel d’ automatisation robotisée des processus IBM®, qui automatise les processus de renouvellement des polices d’assurance, accélère considérablement les délais de traitement et, surtout, libère du temps qui peut être consacré aux clients.

Lorsqu’ils arrivent au travail le matin, les agents de souscription de New Mexico Mutual sont confrontés à des piles de polices devant être renouvelées. « Il peut s’agir de cinq à dix polices pendant les périodes de faible volume, et jusqu’à 30 pendant les pics saisonniers », explique Cynthia Luna, directrice de la souscription et du service client de New Mexico Mutual. « Chaque renouvellement prend entre 20 minutes et une heure de travail, en fonction de la complexité du compte. » En moyenne, les renouvellements représentent 80 % de la journée de travail de chaque agent de souscription. Les agents de souscription consacrent le reste de leur journée à des choses comme la visite d’agences et le traitement d’autres demandes de service client – des tâches importantes malgré le peu de temps dont ils disposent.

Récemment, New Mexico Mutual a décidé d’augmenter les seuils de ses polices pour les renouvellements des contrats des petites entreprises. Sachant que ce changement entraînerait une augmentation des renouvellements de polices à traiter dans le service dédié aux petites entreprises, Cynthia Luna et Kristen Carey, vice-présidente de la souscription, ont jugé important d’automatiser certaines parties du processus de renouvellement. Roberta De Bruijn, quant à elle, a estimé qu’elle pouvait relever le défi en combinant la RPA avec un moteur analytique à base de règles et reposant sur l’entrepôt de données de l’entreprise.