Depuis le déploiement de ses robots métier, le Sicoob a gagné en moyenne 80 % de temps sur les processus métiers les plus importants. Cela se traduit par 10 à 20 % d’économies de coûts, selon le processus. « En réduisant nos délais de traitement et de livraison, nous avons également réduit les dépenses, car celles-ci sont liées aux personnes, à la correction des erreurs et à la gestion des informations », explique le Dr Gomede. « Mais lorsque nous utilisons des robots, les erreurs sont réduites à zéro ou presque. »

Aujourd’hui, par exemple, les comptes particuliers sont ouverts en 30 à 40 minutes, contre deux jours auparavant. De plus, les données sont exemptes d’erreurs. Dans le passé, ce processus était géré manuellement, et nous n’avions aucune visibilité sur l’emplacement de telle ou telle tâche dans le processus. Grâce à de nouvelles capacités de création de rapports, les responsables ont une visibilité sur l’ensemble des processus et du workflow.

Avec le coffre-fort de mots de passe, le processus de détection des fraudes, qui prenait jusqu’à 10 heures par jour, est désormais entièrement automatisé de bout en bout. L’employé responsable de cette tâche utilise désormais ses compétences pour enquêter sur les types et les causes avancés de fraude. Le coffre-fort de mots de passe prend également en charge les efforts de conformité et de sécurité, car il permet au Sicoob de contrôler qui peut accéder aux systèmes et à quelles parties des systèmes. Par exemple, lorsqu’un bot RPA utilise le coffre-fort, il a un accès exclusif à la plateforme, au système et au compte financier. S’ils ne connaissent pas le mot de passe, les employés ne peuvent accéder qu’aux informations du système, et non à la plateforme, ce qui rajoute une couche de protection.

« L’automatisation réduit les pertes et les coûts, pas le personnel », explique le Dr Gomede. « Le bot est un membre à part entière d’une équipe, et il effectue beaucoup de tâches. Ce qu’il est intéressant de savoir à propos de la technologie, c’est la façon dont elle est adoptée par l’organisation. Les robots améliorent notre vitesse et nos stratégies métier, nous aidant ainsi à atteindre nos objectifs. »

Lors de l’implantation de nouveaux robots, le Dr Gomede entend garder à l’esprit le caractère unique des connaissances humaines. « Il est important de réfléchir au type de tâches qu’un bot peut accomplir et aux tâches que les humains peuvent accomplir », conclut-il. « Les deux sont totalement différents. Nous devons laisser les bots traiter les informations et s’occuper des tâches. Et nous devons encourager les humains à créer de nouveaux processus, à interagir avec nos clients et à réfléchir à notre stratégie et à notre activité. »