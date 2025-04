En 2023, la NOSI a participé à IBM TechXchange au Caire, où a été présenté IBM watsonx Code Assistant for Z. L’organisation a accepté de mener un programme pilote, en se concentrant sur deux applications COBOL monolithiques critiques pour leurs opérations. Le projet pilote a permis à la NOSI d’obtenir des informations plus approfondies sur ces applications, notamment en identifiant les domaines à moderniser et en documentant l’intégration entre les applications (pour laquelle aucune directive n’était préalablement disponible).

En tirant parti des outils de développement assistés par l’IA de watsonx Code Assistant, la NOSI a automatisé le processus de documentation, ce qui a permis à ses équipes de visualiser les flux d’applications et de mieux comprendre leur environnement. L’utilisation de l’IA générative (IA) dans watsonx Code Assistant for Z a rationalisé l’analyse du code COBOL et a fourni des recommandations exploitables pour la modernisation. Ce succès a démontré la valeur d’IBM Z et a permis à la NOSI de ne pas se désister, mais de se moderniser complètement en s’appuyant sur la plateforme.

La décision de la NOSI de se moderniser en s’appuyant sur la plateforme IBM Z ainsi que son succès avec watsonx Code Assistant for Z ont également conduit l’organisation à passer à IBM z16 pour une performance avancée, à utiliser IBM Storage DS8000 pour augmenter la capacité de stockage de 30 % et à adopter IBM Z Monitoring Suite pour une observabilité complète du système. Ces changements ont permis à la NOSI d’éviter des migrations de bases de données coûteuses et d’optimiser ses ressources existantes tout en se préparant à la croissance future et à la résilience opérationnelle.